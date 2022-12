Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Electronic Arts debuteert een volledige trailer van Star Wars Jedi: Survivor tijdens The Game Awards 2022 aanstaande donderdag 8 december.

Het vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order werd officieel aangekondigd in mei 2022, met een teaser trailer die de terugkeer van held Cal Kestis en zijn trouwe droid metgezel BD-1 liet zien. Het toonde ook wat lijkt op The Grand Inquisitor als de vijand, hoewel dit sindsdien is ontkracht, met de officiële Star Wars website te onthullen dat het in feite een Imperial senator van dezelfde Pau'an soort.

Hopelijk krijgen we meer te zien van de schurk in de onthullingstrailer en - fingers crossed - ook wat actie in de game.

De Game Awards zijn dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een persoonlijk evenement en vinden plaats in het Microsoft Theater in Los Angeles. Het begint op donderdag om 17.00 uur PST (20.00 uur EST), maar dat is helaas vrijdagochtend 1.00 uur in het Verenigd Koninkrijk (2.00 uur in Midden-Europa). De hele show wordt online gestreamd.

Gastheer Geoff Keighley zegt dat het dit jaar een strakkere aangelegenheid wordt, met meer kwaliteitspresentaties dan kwantiteit.

Voormalig James Bond Daniel Craig zal zijn opwachting maken.

Geschreven door Rik Henderson.