FIFA 23 Lange speler meta nerfed in laatste patch

(Pocket-lint) - EA Sports heeft zijn laatste titelupdate voor FIFA 23 uitgebracht en daarmee een van de meest welkome functies van het spel "uitgekleed".

Lange spelers, zoals Alf Inge Haaland, die sinds de lancering van het spel erg populair zijn gebleken, hebben hun verwoestende capaciteiten teruggeschroefd - waardoor FIFA Ultimate Team opnieuw de voorkeur geeft aan snellere spitsen en vleugelspelers.

Dit was een probleem met eerdere FIFA's, die uitdraaiden op een landjepik voor de spelers met het meeste tempo, terwijl langzamere equivalenten minder effectief waren, ongeacht hun succes in de praktijk. De nieuwe HyperMotion2-engine bevatte een technologie die het evenwicht herstelde - acceleRATE - waardoor sterkere, minder snelle spelers dankzij extra korte sprinttempo toch door de verdediging konden breken. Dat lijkt met de laatste patch echter sterk ingeperkt.

Ervaren FUT-spelers melden dat hun langere spelers niet meer zo goed werken en dumpen ze op de transfermarkt ten gunste van vervangers met meer tempo. Was goed zolang het duurde.

Vreemd genoeg bevat de veranderingen in de titelupdate van november niet de aanpassingen aan het acceleRATE-systeem, maar wel een "lange" lijst met andere verbeteringen en fixes:

Title Update 4 (november) patch notes

FIFA Ultimate Team

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd (volgens de officiële FIFA 23-website):

Tijdens uitwedstrijden zien spelers hun eigen uitgeruste veldlijnkleuren in plaats van die van de tegenstander.

Transfermarkt en Stadion zoekfilters bijgewerkt om het uiterlijk en de functionaliteit van het Transfermarkt zoekfilter Player Quality te evenaren.

De volgende problemen aangepakt:

Verdere gevallen aangepakt waarin sommige spelers een initialisatiebericht zagen bij een poging tot matchmake in Division Rivals, en geen tegenstander vonden.

In sommige gevallen konden de Team Management-opties niet worden aangepast tijdens een Divisie Rivals-wedstrijd.

In een zeldzaam scenario konden spelers niet in het FUT Champions-menu komen.

Sommige SBC's UI-elementen werden niet correct weergegeven.

De wedstrijd UI toonde geen afbeelding voor sommige Player Items bij het weergeven van de Players To Watch overlay.

Afbeeldingen op FUT Heroes Player Items werden niet altijd correct weergegeven.

Flair Shots werden niet altijd meegeteld voor Objective progressie.

De aftelklok van een evenement werd onjuist weergegeven als er geen evenement actief was in het menu Objectives.

De voortgangsbalk op de FUT Champions Play-Offs tegel werd niet altijd correct weergegeven na het verliezen van een wedstrijd, dit was alleen een visueel probleem.

Het FUT Champions voorbeeldscherm gaf de navigatietabbladen niet altijd correct weer.

Een placeholder UI-element was onbedoeld beschikbaar in de menu's en kon bij selectie een bericht over Finale Kwalificatie genereren. Dit was alleen een visueel probleem en had verder geen invloed op FUT Champions.

De Captain van een Co-Op lobby kon de Edit Squad optie niet selecteren terwijl hij de enige speler in de lobby was.

De knop Vriendenlijst in de game verscheen soms niet.

Gameplay

De volgende veranderingen aangebracht:

Gedreven passes worden nu eerder onderschept door spelers die in het pad van de bal staan.

Sommige dribbelanimaties die worden geactiveerd door de linkerstick te bewegen en waarbij de baldrager kleine aanrakingen maakt om een mogelijke tackle te ontwijken, treden nu alleen op als de instelling Contextueel Behendig Dribbelen is ingesteld op Aan.

Bij het verdedigen van een voorzet met de instelling Automatisch wisselen, Bij luchtballen en losse ballen, of Alleen luchtballen, vindt een automatische spelerswissel iets sneller plaats dan voorheen.

Minder schietassistentie bij een schotpoging in situaties waarin de keeper dicht bij één van beide palen staat.

Als je wedstrijden speelt met de schuifregelaar Verdedigende hoeken aangepaste tactieken op 1 of 2 streepjes, staan er nu meer spelers buiten het strafschopgebied en op de middenlijn.

Verbeterde AI-teamgenootverdediging bij korte corners.

Meer variatie in de soorten schoten die de CPU AI kan uitvoeren.

In een situatie waarin een jokkende verdediger wordt gemold, zal hij niet langer een animatie uitvoeren waarin hij uitglijdt terwijl hij draait.

De frequentie van CPU AI-schuif tackles is verlaagd.

Enkele longing animaties verwijderd die konden optreden wanneer de gecontroleerde speler een Ground Pass of een korte Lob Pass probeerde te blokkeren.

De volgende problemen werden aangepakt:

Keepers konden soms geen reddingen verrichten als schoten dicht bij hen werden gericht, tussen hun knieën en hoofd.

Bij het spelen van wedstrijden met de schuifregelaar Verdedigingsdiepte op 70 of hoger konden verdedigers onbedoeld te diep in hun eigen helft zakken.

Bij een poging een rechter stick Player Switch uit te voeren naar een Center Back, kon soms een andere speler worden gewisseld.

In sommige situaties konden keepers geen succesvolle reddingen maken op schoten die binnen bereikbare duikafstand lagen.

Bij een spelerwissel met de rechter stick verscheen de indicator voor de volgende speler soms op een onbedoelde speler in plaats van op de speler die oorspronkelijk werd gewisseld.

Tijdens wedstrijden kon soms een wit UI-element in de buurt van spelers verschijnen.

In zeldzame gevallen kon een keeper een te redden laag schot in zijn eigen doel afbuigen.

Soms kon een keeper een overtreding maken zonder dat een scheidsrechter een set piece toekende aan het andere team.

De Team Press-meter nam onbedoeld af tijdens het opstarten van Team Press na activering.

Bij het activeren van Player Lock kon een Player Switch pas worden aangevraagd als de speler de invoer van de rechter stick losliet en vervolgens een Player Switch-aanvraag deed.

Soms werd een overtreding niet afgeroepen na een tackle die duidelijk te laat was.

Bij balverlies kon in een zeldzame situatie de oorspronkelijke baldrager vast komen te zitten.

Bij het aanvragen van een eerste Driven Pass werd soms het Let Ball Run commando uitgevoerd.

In zeldzame situaties kon het spel korte tijd doorgaan nadat een strafschop was afgeroepen.De juiste strafschop werd uiteindelijk toegekend.

In een zeldzame situatie bij het passen met een keeper in Co-Op spel, bleef de keeper de geselecteerde speler totdat een handmatige Player Switch werd gevraagd.

Bij het opstaan na een sliding kon ten onrechte een overtreding op de opstaande speler worden geroepen.

In situaties waarin een verdediger een mislukte poging deed om een schot te blokkeren, kon er een animatie optreden waarbij de speler zijn been van de bal af bewoog. Dit was alleen een visueel probleem en had geen invloed op het resultaat van de situatie.

In zeldzame situaties waarin de bal ver van de voeten van de baldrager was, kon het te lang duren voordat een gevraagde pass of schot werd gegeven.

De verdedigende speler kon onbedoeld afremmen bij het achtervolgen van een luchtbal.

Wanneer de keeper naar een inkomende bal rent, kwam de keeper soms dicht bij de bal zonder erop te reageren, waardoor hij balbezit verloor.

De Wisselindicator Volgende Speler kon soms onbedoeld overschakelen van een centrale verdediger naar een andere speler in ongepaste situaties.

In sommige zeldzame situaties werd een aangevraagd Fake Shot niet uitgevoerd en animeerde de gecontroleerde speler niet correct.

In zeer zeldzame situaties kon de keeper teleporteren bij een duikende redding.

Soms werd de sleepbeweging onbedoeld aangevraagd.

Bij een vangbal kon de keeper soms onnodig op de grond vallen.

De bal kon door een verdediger reizen in een zeldzame situatie waarin de balontvanger de bal aanraakte, voordat de verdediger de bal probeerde te raken.

Bij het uitvoeren van een Clearance ging de bal niet altijd zo ver als bedoeld.

Spelers konden soms struikelen in ongepaste situaties.

Een viering van een doelpunt kon soms blijven steken in een herhaling, waardoor de wedstrijd vertraagd werd voortgezet.

In sommige situaties probeerde het CPU AI-team de bal niet terug te winnen.

Het CPU AI-team deed er soms te lang over om een vrije trap uit te voeren.

Als de bal via de borst werd ontvangen na een steekpass, kon de bal hoog genoeg in de lucht stuiteren om onbedoeld een spelerswissel te veroorzaken.

Potentiële stabiliteitsproblemen aangepakt die konden optreden tijdens strafschoppen.

Probleem met een Competitive Master Switch opgelost, waardoor spelers online konden spelen met Contextual Agile Dribbling, Assisted Jockey, Auto Clearance, Auto Shots en Auto Flair Pass ingeschakeld, wat niet de bedoeling was.

Carrièremodus

De volgende problemen aangepakt:

Jeugdspelers konden worden gegenereerd met onrealistisch geproportioneerde armen.

De namen en nummers van Jeugdspelers verschenen niet op hun tenues tijdens wedstrijden.

In de Spelercarrière konden de OVR en posities van de profs onbedoeld worden gewijzigd nadat ze waren bewerkt.

Als je als invaller opkomt in Player Career, kunnen de tactiek, speelstijl en moeilijkheidsgraad van het team gereset worden.

Jeugdspelers geboren na 2005 toonden een geboortedatum van 1980 bij het bewerken.

De voortgang van jeugdspelers kon soms onbedoeld vastlopen.

In sommige gevallen konden vernieuwde contracten gelden voor spelers met 1 jaar minder dan wat was afgesproken in de onderhandelingen.

Het bewerken van de schoenen van een speler kon er soms toe leiden dat hij handschoenen droeg.

Volta Voetbal

De volgende wijzigingen aangebracht:

Tijdens wedstrijden toont de Vaardigheidsmeter nu welke acties hebben bijgedragen aan de opbouw ervan.

2 nieuwe stadions toegevoegd. Deze zijn pas beschikbaar na een serverupdate.

4 gezelschapsspellen toegevoegd aan Volta Arcade. Deze zijn alleen beschikbaar na een serverupdate.

De volgende problemen aangepakt:

In zeldzame situaties konden sommige spelers niet matchen in Volta Squads wanneer ze gegroepeerd waren.

Bij het bekijken van de seizoensvoortgang pop-up werd niet het juiste niveau gemarkeerd op de UI, dit was alleen een visueel probleem.

De Seizoensvoortgang knop was niet altijd aanwezig in de UI.

Bij een poging om een run te starten kon onbedoeld een Simple Skill Move worden uitgevoerd.

De Closest To The Pin en Bucket Ball party games konden soms een onbedoeld camerastandpunt gebruiken.

In sommige gevallen begon een Volta Arcade-toernooi pas als ten minste één speler vertrok voordat de eerste partij plaatsvond.

Het scherm Season Progression na de wedstrijd werd niet altijd correct weergegeven.

Pro Clubs

De volgende verandering aangebracht:

De reacties van CPU AI-teamgenoten bij pogingen om een dribbelende speler in te sluiten zijn iets verminderd. Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor CPU AI-teamgenoten in teams met menselijke spelers en heeft geen invloed op oefenwedstrijden.

Het volgende probleem is opgelost:

De tegel Aanpassen werd niet correct weergegeven.

Algemeen, Audio en Visueel

De volgende wijzigingen aangebracht:

Enkele kits, stadions, geluidseffecten, vieringen, reclameborden, geluidseffecten, uitzendpakketten, stadionomroeperlijnen, menigten en ballen bijgewerkt.

In totaal 124 star heads toegevoegd en bijgewerkt. Deze zullen alleen beschikbaar zijn na een server update.

De volgende problemen zijn opgelost:

[Alleen Xbox Series X|S] Wanneer een USB-toetsenbord op de console was aangesloten, kon het in de game verschijnen als een niet-selecteerbaar invoerapparaat.

Bij het wijzigen van de invoer van de rechter joystick in de Toegankelijkheidsinstellingen kon in sommige delen van de UI niet worden genavigeerd.

Er waren enkele typefouten in de UI.

EATV-video's hadden niet altijd geluid.

Sommige tegels van het hoofdmenu gaven niet altijd de bedoelde inhoud weer.

De instellingen voor ouderlijk toezicht waren niet altijd beschikbaar via FIFA Playtime.

Enkele potentiële stabiliteitsproblemen aangepakt.

