(Pocket-lint) - We kijken reikhalzend uit naar de lancering van EA's volgende deelnemer aan de Skate-franchise, en onze volgende hit van nieuws komt via The Board Room livestream.

De eerste Board Room stream vond plaats in juli 2022, en er werd wat serieuze informatie gedropt, waaronder de enigszins controversiële beslissing om er een free-to-play live service game van te maken.

We hopen dat de volgende livestream nog meer vragen zal beantwoorden, en ons een glimp zal geven van wat meer afgewerkte gameplay.

Wanneer is de volgende Board Room stream?

The Board Room keert terug met Episode 2 aanstaande donderdag 11/17 om 10am PST. We praten over gameplay en San Vansterdam. https://t. co/ayCHQxMsvf pic.twitter.com/TbFqOONT43- skate. (@skateEA) 10 november 2022.

De volgende stream vindt plaats op 17 november 2022, hier zijn de aanvangstijden voor verschillende regio's:

Los Angeles: 10 uur PST

New York: 1 pm EST

Londen: 6 pm GMT

Berlijn: 19 uur CET

Tokio: 3 am (18 nov)

Waar kun je The Board Room bekijken?

The Board Room wordt gestreamd op het officiële Skate YouTube-kanaal. Het is ook mogelijk om het evenement na afloop opnieuw te bekijken op het kanaal.

Als je je geheugen wilt opfrissen, hebben we de meest recente Board Room stream hieronder opgenomen:

Wat wordt er naar verwachting aangekondigd?

Het is onmogelijk om precies te zeggen wat er zal worden onthuld, het enige wat we zeker weten is dat de volgende livestream gameplay- en locatiedetails zal bevatten.

We voorspellen dat we meer zullen horen over de volgende fase van de bètatests, en ook wat meer gepolijste gameplaybeelden te zien krijgen om te laten zien wat voor ervaring we kunnen verwachten van het voltooide spel. Als we echt geluk hebben, krijgen we misschien zelfs een geschatte releasedatum.

Tijdens de laatste livestream heeft het team veel aangekondigd. Ten eerste werd de naam aangekondigd als gewoon Skate en niet Skate 4, zoals iedereen verwachtte.

Vervolgens werd aangekondigd dat de game een free-to-play live service game wordt met jarenlange updates en seizoensgebonden content drops. Het team onthulde ook dat het spel cross-platform zal zijn, met een mobiele versie, samen met PC en alle grote consoles.

De stream toonde "pre-pre-alpha" gameplaybeelden, met coöperatieve bouwgebieden waarin spelers schansen en objecten kunnen plaatsen om hun eigen skateparken te bouwen.

Tot slot gaf de stream details over pre-alpha playtesting sign-ups.

