Battlefield Mobile open bèta lanceert in een handvol landen

(Pocket-lint) - Wie uitkijkt naar het spelen van Battlefield Mobile zal blij zijn om te horen dat de game een stap dichter bij de release is met een open bèta lancering.

De nieuwste telg in de populaire EA Battlefield-franchise wordt mobiel, en het spel is al beschikbaar als je toevallig in het juiste deel van de wereld woont. Mensen in de Filipijnen, Indonesië, Thailand, Maleisië en Singapore kunnen het spel nu in open bèta downloaden. Vergeet niet de bugs te melden!

#BattlefieldMobile Open Beta is nu live in de Filipijnen, Indonesië, Thailand, Maleisië en Singapore op Android-toestellen. Het spel zal later wereldwijd beschikbaar zijn.



Bestandsgrootte: 1,09 GB



Google Play Store: https://t.co/q2CXxQiKcs

FAQ: https://t.co/aRskcE51BP pic.twitter.com/c87jlfpiYx- Battlefield Bulletin (@BFBulletin) 8 november 2022

Degenen die deelnemen aan de open bèta zullen kunnen genieten van een paar verschillende aspecten van het spel, waarbij EA zegt dat gamers:

Vechten om de controle over de AO in Conquest,

Je frontlinie uitbreiden in Warpath,

Sabotage en verdediging van MCOM stations in Rush,

Vechten tot de laatste soldaat in Team Deathmatch,

En test je moed in een aantal speciale modes, waarvan sommige nog moeten komen.

Alle anderen kunnen hun toestel nu al pre-registreren om Battlefield Mobile te downloaden zodra het klaar is.

Over wanneer dat zou kunnen zijn, zei EA CEO Andrew Wilson tijdens een earnings call eerder dit jaar dat Battlefield Mobile mogelijk voor het einde van het jaar wordt gelanceerd. Maar dat zal waarschijnlijk sterk afhangen van hoe deze open bèta verloopt.

Geschreven door Oliver Haslam.