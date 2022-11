Gelekte Sims 5-afbeeldingen gaan viraal en de verwachtingen bereiken overdrive

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Sims is al een enorm populaire franchise en het lijkt erop dat EA nog een hit in handen heeft als de gelekte screenshots van het volgende spel echt zijn.

Er is nog niet officieel aangekondigd wanneer we De Sims 5 van EA kunnen verwachten, maar er wordt gedacht dat er al een paar weken aan playtests wordt gewerkt - en EA heeft er vorige maand zelf al naar verwezen. Om dit te bewijzen zijn er nieuwe screenshots uitgelekt van wat De Sims 5 zou zijn. En ze zien er prachtig uit.

De afbeeldingen laten niets bijzonders zien, behalve een paar interne en externe gebieden. Maar wat vooral opvalt is het niveau van detail dat in het ontwerp lijkt te zijn verwerkt. De interne beelden tonen kamers die veel verder gaan dan wat spelers gewend zijn, terwijl de externe beelden ons doen wensen dat EA ons een nieuwe Sim City zou geven. Ze zien er echt goed uit, zeker als je bedenkt dat deze beelden zijn gemaakt door een camera op een pc-monitor te richten. Stel je voor hoe goed ze eruit zouden zien als het echte screenshots waren.

De persoon die de beelden op Reddit lekte heeft zijn account al verwijderd, maar de tongen waren al aan het rollen gebracht. Het bericht zelf ging viraal, en mensen zijn nu nog meer gehyped dan ooit voor een spel dat zeker als een gek zal verkopen.

Helaas zal dat waarschijnlijk niet snel gebeuren. Er wordt gezegd dat De Sims 5 nog lang niet klaar is om gespeeld te worden en dat een release in 2024 in het verschiet ligt.

Geschreven door Oliver Haslam.