EA en Marvel hebben een deal gesloten voor drie nieuwe games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - EA en Marvel hebben een deal gesloten waarbij drie nieuwe games worden ontwikkeld, allemaal gebaseerd op striphelden.

De deal begint met een Marvel-nummer - een nieuwe Iron Man-game is al bevestigd - maar over de andere twee titels heeft EA nog niets gezegd. Dat betekent dat we nog niet weten wat de games zullen zijn, welke personages er in voorkomen, of wanneer de titels klaar zullen zijn.

Wat we wel weten is dat alle drie de games action-adventure titels zullen zijn en dat ze zowel op PC als console beschikbaar zullen zijn. We weten ook dat de Iron Man game een single-player, third-person affaire zal zijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat we hetzelfde moeten verwachten voor de andere twee titels in het trio.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

We zijn verheugd een samenwerking met @Marvel aan te kondigen voor de ontwikkeling van actie-avonturen voor consoles en PC!



Elk spel wordt een eigen, origineel verhaal dat zich afspeelt in het Marvel-universum.



Meer informatie: https://t.co/ON6xo3FDLN pic.twitter.com/ZQSiOLaF1R- Electronic Arts (@EA) 31 oktober 2022

Waarom een Nvidia GeForce RTX 30-serie laptop de perfecte mix is van kracht en draagbaarheid Door Pocket-lint International Promotion · 11 mei 2022 Met deze ongelooflijke laptop GPU's wordt gamen onderweg een waar genot.

Dat is natuurlijk allemaal erg spannend, maar misschien wel het meest interessant? Marvel en EA zeggen dat het om "minstens" drie titels gaat, hintend dat er mogelijk nog meer in het verschiet ligt als het goed gaat.

Als we moeten raden welke Marvel stripfiguren de EA-behandeling krijgen, zouden we op dit moment de grootste aanwijzen. Maar we kunnen te zijner tijd meer verwachten over de drie titels - niets blijft immers lang geheim.

Geschreven door Oliver Haslam.