Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na veel geruchten en speculaties is De Sims 5 officieel.

Het wordt ontwikkeld onder de codenaam "Project Rene" en is nog ver verwijderd van de release, maar het team erachter heeft enkele details bevestigd tijdens De Sims Top, die op 18 oktober 2022 online werd gestreamd.

Er was zelfs een "zeer vroege" blik achter de schermen op enkele van de nieuwe in-game tools die beschikbaar zouden kunnen zijn voor Sims fans.

Misschien wel het spannendste nieuws tot nu toe is dat het nieuwe spel zal werken op verschillende platforms, waaronder telefoon en tablet. Dat en het feit dat EA De Sims 4 volledig gratis speelbaar heeft gemaakt voor pc, Mac en consoles.

Beste PlayStation Black Friday-deals 2021: PS Plus, PS5 / PS4-accessoires en meer Door Rik Henderson · 26 November 2021 PlayStation-fans verheugen zich, er zijn tal van geweldige besparingen op accessoires en PS Plus deze Black Friday.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit is alles wat we er tot nu toe over weten.

De Sims 5 releasedatum

Project Rene, AKA De Sims 5, is zo vroeg in ontwikkeling dat er nog geen releasedatum is. Het zou ons niet verbazen als de game pas in 2024 in de winkels ligt.

De Sims 5 platformen

De exacte platforms voor De Sims 5 zijn nog niet bekend, maar tijdens De Sims Summit in oktober werd onthuld dat Project Rene wordt ontwikkeld als cross-platform game.

We zagen het zowel op mobiel als op een tablet/PC draaien.

De Sims 5 functies

Uit de zeer vroege beelden tot nu toe, en de uitleg van vice president of franchise creative voor De Sims, Lyndsey Pearson, weten we dat er veel meer aanpassing van objecten beschikbaar zal zijn in De Sims 5.

"[Je zult] de mogelijkheid hebben om niet alleen patronen en kleuren te veranderen, maar ook de vormen van de voorwerpen die je gebruikt bij het bouwen en inrichten in de game," zei ze.

Er zal ook de functionaliteit zijn om niet alleen creaties te delen met vrienden, maar ook samen te werken aan voorwerpen en kamers.

Meer functies zullen de komende maanden worden onthuld.

De Sims 5 trailer

Hoewel er nog geen trailer is, bevatte De Sims Summit een minutenlang segment met zeer vroege ontwikkelingsbeelden van het volgende Sims spel.

Het Project Rene gedeelte begint op 26:48.

De Sims 5 schermen

We hebben verschillende screens van de originele Summit-presentatie vastgelegd, waar je hieronder doorheen kunt vegen.

EA

Hoe zit het met De Sims 4?

De Sims 4 is nu volledig gratis te downloaden en te spelen op PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S en Xbox One.

Uitbreidingspakketten worden nog steeds te koop aangeboden, met twee nieuwe in 2023.

Geschreven door Rik Henderson.