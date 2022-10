Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Need for Speed-franchise is een van de bekendste en meest geliefde racegames, maar is de laatste jaren een beetje uit de gratie geraakt na enkele lichtelijk vergeetbare uitstapjes.

EA hoopt dat daar verandering in komt met Need for Speed Unbound, dat later dit jaar verschijnt en de serie terugbrengt naar zijn straatrace-roots. Hier zijn alle belangrijke details die je moet weten.

Need for Speed Unbound releasedatum

Need for Speed Unbound komt uit op 2 december 2022, dus er is niet lang meer te wachten tot je achter het stuur kunt kruipen.

Leden van EA Play kunnen echter vanaf 29 november 2022, iets eerder, in een gratis proefversie van 10 uur van de game springen.

Dat is ook een korte ommezwaai - de game werd pas begin oktober 2022 onthuld, dus EA moet hem nog even onder de pet hebben gehad.

Need for Speed Unbound platforms

Verrassend genoeg voor zo'n grote franchise beperken EA en ontwikkelaar Criterion waar je Need for Speed Unbound kunt oppikken - het komt alleen uit op nieuwere platforms.

Je kunt het spel spelen op PS5, Xbox Series X/S en PC (via een paar verschillende winkels). Dat betekent dat er geen vreugde is voor PS4- of Xbox One-bezitters.

Need for Speed Unbound trailers

Er is tot nu toe slechts één hoofdtrailer voor Unbound geweest, die je hieronder kunt bekijken.

Daarin zie je een aantal auto's en personages, waaronder de echte rapper A$AP Rocky, die in het spel lijkt te zitten (hoewel we niet weten hoe groot zijn rol is).

Need for Speed Unbound gameplay

EA zet voor Unbound in op het aanpassen van auto's, maar introduceert ook een geheel nieuwe stijl en look, geïnspireerd op straatkunst en grafitti.

Je kunt niet alleen de carrosserie van je auto aanpassen, maar ook de cartooneske effecten die de auto op belangrijke momenten omringen.

Hoewel je deze effecten kunt uitschakelen als je een puurder race-uiterlijk wilt, kunnen deze meer dan levensgrote effecten een extra personaliseringslaag vormen waarmee je opvalt als je online racet.

Net als in Need for Speeds van vroeger zijn er nog steeds achtervolgingen door politieagenten om doorheen te manoeuvreren en kun je voor de races weddenschappen afsluiten als je wat extra geld mee naar huis wilt nemen.

Je kunt de volledige kaart van het spel hier op de officiële site bekijken, zodat je kunt zien waar je zult racen. Zo te zien is het een grote open wereld, met een mooi evenwicht tussen strakke stadsstraten en meer open, bochtige bergwegen. In feite is het een duidelijke throwback naar de heilzame dagen van Need for Speed Underground 2 of Most Wanted, in onze boeken.

Autolijst van Need for Speed Unbound

De officiële website van het spel heeft een welkome autolijst om door te bladeren, en die hebben we hier voor je nagemaakt.

Dit zijn alle auto's die je bij de lancering in Need for Speed Unbound kunt besturen:

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB11 Volante 2018

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin Vulcan 2016

BMW M3 2006

BMW M3 Evolution II 1988

BMW X6 M 2016

BMW M3 2010

BMW M5 2018

BMW Z4 M40i 2019

BMW M4 Coupé 2018

BMW M2 Competition 2019

BMW M1 1981

BMW i8 Coupé 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M3 Cabrio 2010

BMW M4 Cabrio 2017

BMW i8 Roadster 2018

Bugatti Chiron Sport 2017

Buick Grand National GNX 1987

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Cabriolet 2020

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Camaro SS 1967

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Dodge Challenger SRT8 2014

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari LaFerrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari F40 1988

Ferrari 458 Italia 2009

Ferrari 488 Pista 2019

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari 458 Spider 2011

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Mustang GT 2015

Ford GT 2017

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008

Ford Focus RS 2016

Ford Mustang GT Cabrio 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R 1992

Honda S2000 Ultimate Edition 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Coupé 2016

Jaguar F-Type R Cabrio 2019

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Huracán LP580-2 2018

Lamborghini Aventador S 2018

Lamborghini Countach 25e verjaardag 1989

Lamborghini Murciélago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Lamborghini Huracán Performante 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupé 2019

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Land Rover Defender 110 Pick-up met dubbele cabine 2015

Lotus Exige S 2006

Lotus Emira 2021

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda MX5 1996

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

Mazda MX5 2015

McLaren P1 2014

McLaren F1 1993

McLaren 570S 2015

McLaren 570S Spider 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercedes-AMG C 63 Coupé 2018

Mercedes-AMG G 63 2017

Mercedes-AMG GT S 2019

Mercedes-AMG A 45 2016

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG GT Black Series 2021

Mercury Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

Mitsubishi Eclipse GSX 1999

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1999

NISSAN 370Z Heritage Edition 2019

NISSAN Silvia K's 1998

NISSAN Z Prototype 2022

NISSAN Silvia Spec-R Aero 2002

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1993

NISSAN 350Z 2008

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN 180SX Type X 1996

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN GT-R Nismo 2017

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche Panamera Turbo 2017

Porsche 911 Turbo S exclusieve serie 2018

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusief 2018

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 2018

Porsche Cayman GT4 2015

SRT Viper GTS 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2006

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2010

Volkswagen Kever 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130 1970

