EA begint Origin op pc te vervangen door nieuwe app, maar niet op Mac

(Pocket-lint) - Twee jaar geleden kondigde EA zijn plannen aan om de Origin PC-client te vervangen, en nu begint de nieuwe app eindelijk uit te rollen.

Vermoedelijk is het een veel lichtere en snellere ervaring met een meer gestroomlijnd ontwerp.

EA zegt dat de nieuwe app, simpelweg de EA-app genoemd, makkelijker te navigeren zal zijn en verbeterde sociale functies heeft.

Spelers kunnen hun account nu koppelen aan andere platforms zoals Xbox, PlayStation en Steam - waardoor cross-play veel makkelijker wordt dan voorheen.

Een unieke custom ID maakt het vinden van vrienden eenvoudig, en je kunt een cross-platform vriendenlijst samenstellen die laat zien wat je vrienden spelen en of je mee kunt doen.

EA verzekert bestaande gebruikers dat de overgang eenvoudig zal zijn en dat ze de toegang tot hun content, saves en geïnstalleerde games niet zullen verliezen.

Ook hun Origin-vriendenlijst wordt automatisch overgezet, zodat ze gemakkelijk verder kunnen waar ze gebleven waren.

Als je een Windows-gebruiker bent, kun je de EA-app nu downloaden van EA's website en Origin-gebruikers zullen te zijner tijd worden gevraagd om over te stappen.

Voor Mac OS-gebruikers blijft Origin de applicatie bij uitstek en EA heeft geen veranderingen aangekondigd.

In een blogpost over de Mac-applicatie zei EA: "Origin voor Mac is nog steeds de plek waar je toegang hebt tot je games. We zullen de komende maanden meer informatie geven over de ontwikkelingen."

Geschreven door Luke Baker.