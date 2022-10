Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Electronic Arts heeft de volgende game in de Need for Speed-serie officieel aangekondigd en bevestigd dat deze vanaf 2 december 2022 alleen voor current-gen consoles en pc beschikbaar zal zijn.

Zoals eerder is uitgelekt, heet het spel Need for Speed Unbound en wijkt het stilistisch af van de laatste paar games in de franchise.

Het ziet Criterion terugkeren naar de serie na meer dan tien jaar, en het lijkt enigszins terug te keren naar de wortels van de game met een single-player campagne die zich afspeelt in de wereld van illegale straatraces.

De kunststijl is gebaseerd op straatgraffiti en het lijkt erop dat Criterion elementen van zijn laatste Need for Speed-titel Hot Pursuit terugvindt, waarbij achtervolgingen door agenten opnieuw centraal staan in de gameplay. Je speelt een racer die The Grand probeert te winnen - een straatracewedstrijd die zich afspeelt in de stad Lakeshore - maar onderweg zullen er genoeg obstakels zijn.

"Need for Speed Unbound draait om zelfexpressie, risico's nemen en de status quo verstoren door gewoon jezelf te zijn - via je racestijl, unieke auto's, mode, muziek en nog veel meer", aldus Kieran Crimmins, creatief directeur van de ontwikkelaar.

"We zijn geïnspireerd om een echt authentiek universum te creëren waarin spelers zichzelf vertegenwoordigd zien in de game. De visuele ervaring van Unbound herdefinieert verwachtingen, met een nieuwe kenmerkende art-style die graffiti tot leven brengt, de competitie intensiveert en zorgt voor adrenaline-inducerende, razendsnelle actie."

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky zal in de game verschijnen.

Need for Speed Unbound zal beschikbaar zijn voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC, met pre-orders vanaf 29 november 2022.

Geschreven door Rik Henderson.