Hoe vind je Ted Lasso en AFC Richmond in FIFA 23?

(Pocket-lint) - FIFA 23 komt officieel uit op vrijdag 30 september 2022, maar sommigen hebben al vroeg toegang tot de game via EA Play of door de Ultimate Edition te pre-orderen.

Voor degenen die net beginnen zijn er een paar nieuwe functies en extra's om aan te wennen, waaronder de toevoeging van Ted Lasso en zijn team AFC Richmond uit de populaire Apple TV+-show . We hebben echter een paar keer de vraag gekregen waar hij zich in het spel verstopt - sommige spelers kunnen hem of het team waarin ze spelen niet vinden.

Daarom hebben we deze snelle en eenvoudige gids samengesteld.

FIFA 23: Hoe speel je als Ted Lasso en AFC Richmond?

Ted Lasso en het hele AFC Richmond-team zijn beschikbaar in meerdere spelmodi in FIFA 23. Net als thema-items in Ultimate Team en het Nelson Road stadion (dat is gebaseerd op Crystal Palace's Selhurst Park, want daar is de show gefilmd. Maar ze zijn niet zo makkelijk te vinden.

Hier lees je hoe je ze selecteert.

Carrière modus

Om Ted Lasso als manager te hebben en te spelen als AFC Richmond in het speltype Career, volg je de volgende stappen.

Ga naar "Career" in "Play Modes" en start een "New Career".

Klik op "Download laatste" wanneer het scherm met de ploegupdate verschijnt. Als er geen update beschikbaar is, klik dan op "Huidige ploegen gebruiken".

Klik in het volgende scherm op "Speel als echte manager". Scroll nu bovenaan het volgende scherm door de landenbalk tot je bij "Rest of World" komt.

Scroll door de managers daaronder en Ted Lasso is beschikbaar als laatste optie, rechtsonder. Selecteer hem en klik op "Advance".

Zijn standaard team AFC Richmond zal verschijnen (je kan het veranderen als je wil, in een ander team of een aangepaste club). Klik op "Advance".

Je moet nu AFC Richmond omruilen voor de competitie van je keuze. Kies de club die je wilt inruilen, selecteer je "Career Settings" op het volgende scherm en weg ben je.

Helaas kun je als Ted Lasso spelen in een managercarrière en zijn team op het scherm besturen, maar niet als Roy Kent of een van de spelers van AFC Richmond in een spelerscarrière.

Quickplay, Pro Clubs, Seizoenen

Je kunt ook als AFC Richmond spelen in de vele andere single-player en online modes, waaronder Quickplay, Pro Clubs en Seasons.

Als je je team selecteert, hoef je alleen maar het land te scrollen naar "Rest van de wereld" en daar vind je AFC Ricmond.

Geschreven door Rik Henderson.