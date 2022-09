Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ted Lasso komt mogelijk naar FIFA 23 als een van de in-game managers.

Het officiële Twitter-account van de show heeft geplaagd dat de hoofdrolspeler uit de enorm succesvolle Apple TV+-serie is gescand voor opname in een game. Onlangs werd ook bekend dat AFC Richmond - de fictieve club uit de show - kortstondig in een lijst op de FIFA 23-website stond.

Als je die aanwijzingen bij elkaar optelt, is de kans groot dat Jason Sudeikis als Ted Lasso in de komende EA Sports-game zal verschijnen.

Kijk uit, Mario! Je bent niet de enige gepixelde man met een snor die nooit weet waar de buis hem naartoe brengt... pic.twitter.com/sDIS9VPDmh- Ted Lasso (@TedLasso) 20 september 2022

Een beetje ironisch eigenlijk, want we spelen al sinds de release vorig jaar als AFC Richmond in de carrièremodus van FIFA 22 (als we Ultimate Team niet slijpen). We noemden het zelfs in onze review van het spel, omdat het de mogelijkheid introduceerde om je eigen team samen te stellen: "Natuurlijk betekent dit dat er vele duizenden AFC Richmond's zullen zijn (ja, wij zijn ook Ted Lasso fans en het was onze onmiddellijke standaard), maar waarom niet?" zeiden we.

Nu lijkt het erop dat het standaard beschikbaar zal zijn.

FIFA 23 komt op 30 september 2022 uit voor Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC, Stadia en Nintendo Switch.

Wie de Ultimate Edition pre-ordert of een EA Play-lidmaatschap heeft, kan hem drie dagen eerder spelen, vanaf 27 september.

Geschreven door Rik Henderson.