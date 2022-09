Motive Studio bevestigt dat het een Iron Man-spel maakt voor EA

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - EA's Marvel-game is aangekondigd en, zoals sommigen al vermoedden, is het gebaseerd op Iron Man.

De game wordt ontwikkeld door Motive Studio - het team achter Star Wars: Squadrons en de komende Dead Space remake - en wordt een singleplayer, third-person action-adventure.

Leider van het project is Olivier Proulx, die ook werkte aan het uitstekende Guardians of the Galaxy voor Square Enix: "Het is een eer en voorrecht om de kans te krijgen om een videogame te maken gebaseerd op een van de meest iconische superhelden in het entertainment van dit moment," zei hij.

"We hebben een geweldige kans om een nieuw en uniek verhaal te creëren dat we ons eigen kunnen noemen. Marvel moedigt ons aan om iets fris te creëren. We hebben veel vrijheid, wat zo boeiend is voor het team."

Het spel is in pre-productie, dus nog lang niet uit. We betwijfelen of we op zijn minst nog een jaar lang iets tastbaars te zien krijgen - misschien een teaser op de E3 2023. EA belooft ons op de hoogte te houden naarmate de ontwikkeling vordert.

Het is inderdaad vrij ongebruikelijk dat een spel zo vroeg in de planning wordt aangekondigd. Maar speculaties tijdens de D23 Disney vieringen hebben Electronic Arts misschien gedwongen.

We kunnen niet wachten om meer te weten te komen over het project en hopen dat we een betere vliegtechniek krijgen voor een in pak gestoken Tony Stark dan in het huidige Avengers-spel.

