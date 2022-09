Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - FIFA 23 komt op 30 september 2022 uit voor Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 en PC. Het zal ook beschikbaar zijn voor Stadia en NIntendo Switch.

Wist je echter dat je het eerder kunt spelen op veel van die platforms?

Hier vertellen we je hoe je vroege toegang krijgt tot FIFA 23 op Xbox, PlayStation en pc.

Hoe je FIFA 23 eerder kunt spelen

EA stelt FIFA 23 drie dagen eerder beschikbaar voor degenen die de Ultimate Edition vooraf bestellen. Dat betekent dat je, naast extra bonussen die bij die versie worden gebundeld, FIFA 23 vanaf 27 september 2022 kunt gaan spelen.

Er is ook een andere manier om vroege toegang te krijgen, en misschien heb je die zelfs al zonder het te weten.

EA Play-leden kunnen op 27 september een 10 uur durende proefversie van FIFA 23 downloaden. Hiermee kun je de spelmodi spelen voordat je beslist of je de volledige versie wilt kopen.

Bovendien is EA Play inbegrepen bij Xbox Game Pass en PC Game Pass. Dus als je je abonneert op een van beide, of op Xbox Game Pass Ultimate, kun je de 10 uur durende proefversie van FIFA 23 al vroeg spelen.

Als alternatief, als je een PS4- of PS5-eigenaar bent, kun je je apart abonneren op EA Play en toch toegang krijgen.

Een maandabonnement op EA Play op PlayStation kost £3,99 / $4,99 / €3,99 per maand. Daarvoor krijg je ook 10 procent korting op FIFA Points en andere digitale EA-aankopen.

Pc-bezitters kunnen nog een stapje verder gaan: zij kunnen zich abonneren op EA Play Pro voor €14,99 per maand. Op die manier krijg je de volledige Ultimate Edition-versie van FIFA 23 zonder extra kosten, en speel je het spel vanaf dezelfde early access-datum.

Geschreven door Rik Henderson.