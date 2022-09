De Sims 4 gaat permanent free-to-play in oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je de drang hebt om erin te duiken en een digitaal huishouden te creëren, hebben we goed nieuws, De Sims 4 is vanaf 18 oktober gratis te spelen.

Het spel bestaat al sinds 2014, dus we durven te stellen dat hardcore Sims-fans hun portie al hebben gespeeld, maar voor alle anderen is dit het perfecte moment om het eens te proberen.

De Sims 4 zal permanent free-to-play zijn op pc, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X.

Als je het spel al hebt gekocht, kun je de onlangs uitgebrachte Desert Luxe Kit als gratis cadeau claimen, met thematische meubels geïnspireerd op het woestijnlandschap in het zuidwesten.

Ledenvan EA Play en EA Play Pro krijgen ook bonuscontent en kunnen spelen met het Get To Work Expansion Pack en het Toddler Stuff Expansion Pack.

Aangezien de Sims-franchise altijd sterk afhankelijk is geweest van uitbreidingspakketten, zelfs in de dagen voordat DLC gemeengoed werd, is de overstap naar een free-to-play model heel logisch.

Sommigen vermoedden dat deze stap het einde van De Sims 4 zou betekenen, maar dat lijkt niet het geval te zijn.

In een blogpost verklaarde EA: "Ons team is meer dan ooit toegewijd aan het ontwikkelen van nieuwe en zinvolle De Sims 4 ervaringen voor onze spelers en we zullen doorgaan met het ontwikkelen en uitbrengen van pakketten, kits en Sims Delivery Express drops in de nabije toekomst."

Je kunt meer te weten komen over de toekomst van De Sims 4 tijdens de Behind The Sims Summit livestream. Die vindt plaats op 18 oktober via de YouTube- en Twitch-kanalen van De Sims.

Geschreven door Luke Baker.