EA heeft FIFA 23 per ongeluk voor zes cent genoteerd en houdt zich aan de prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In wat misschien wel de grootste own-goal in de geschiedenis van FIFA is, heeft EA per ongeluk de PC-versie van FIFA 23 met 99,98 procent korting op de lijst gezet.

Toen EA de pre-order pagina van FIFA 23 in de Epic Games Store plaatste, maakte het bedrijf een fout met de prijs waardoor de game slechts 0,06 dollar kostte.

-

De prijs werd vermeld op de Indiase versie van de winkel en de pre-order prijs bedroeg slechts 4,80 roepies.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Het lijkt erop dat de prijsfout gewoon te wijten was aan iemand die een decimaal gebruikte in plaats van een komma. De Ultimate Edition staat nu genoteerd op 4.799 INR (roepies), maar de wijziging was niet snel genoeg gemaakt. Hoewel het niet bekend is hoeveel mensen erin geslaagd zijn om tegen de sterk gereduceerde prijs te pre-orderen, heeft EA gezegd dat het de prijs respecteert.

In een e-mail aan PC Gamer sprak EA over de faux pas:

"Een paar weken terug scoorden we een vrij spectaculaire own-goal toen we per ongeluk FIFA 23 pre-purchase aanboden in de Epic Games Store tegen een onjuiste prijs. Het was onze fout, en we wilden jullie laten weten dat we alle vooraankopen tegen die prijs zullen honoreren."

Helaas voor de PC gamers buiten India, FIFA 23 is wel degelijk voor de volle prijs. De prijs lijkt ook erg op die van een consolegame: de standaardversie kost €59,99/$69,99. Maar als je meer wilt weten over de laatste toevoeging aan de franchise, kun je onze gids hier lezen:

Geschreven door Adrian Willings.