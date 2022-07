Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - EA heeft een patent aangevraagd op een nieuwe technologie die het aan het ontwikkelen is en waarmee het gepersonaliseerde content (en advertenties) kan aanbieden in zijn games, allemaal afgestemd op de speelstijl van individuele spelers.

Dit zou kunnen betekenen dat EA kan zien dat je in games uit haar catalogus meer waarde hecht aan diepgaande singleplayer-ervaringen, en je daarom andere games kan aanraden die EA beschikbaar heeft.

Een andere mogelijkheid is dat EA controleert waar een speler naar toe werkt en het desgewenst in de game makkelijker of juist uitdagender maakt om dat doel te bereiken.

Het patent werd voor het eerst ingediend in augustus van dit jaar, en geeft een aantal voorbeelden van "persona's", EA's term voor inzicht in hoe een speler speelt.

Deze omvatten "verkenner", "concurrent", "verzamelaar", "ondersteuning", "strijder", "tank/leider", "commandant" en "completionist", die allemaal inderdaad vaak genoeg labels in verschillende gaming gemeenschappen waar van toepassing.

EA spreekt niet in termen van precies welke inhoud het octrooi zou kunnen dekken, maar er is vermoedelijk een vrij breed toepassingsgebied op dat front .

Het lijkt er bijvoorbeeld op dat niets EA ervan weerhoudt om spelers die graag grondstoffen verzamelen de kans te geven om bijvoorbeeld een bepaalde microtransactie te kopen om meer te krijgen van wat ze zoeken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.