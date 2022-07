Skate 4 is free-to-play en heet niet Skate 4

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De ontwikkelaars van de volgende Skate game hielden een live stream genaamd "The Board Room" en onthulden een aantal grote nieuwtjes rondom de aankomende skateboard titel.

Ten eerste wil het team dat iedereen stopt met het Skate 4 te noemen, want het spel is geen vervolg of een prequel, maar een op zichzelf staande ervaring anders dan de vorige games.

Het heet gewoon Skate, en het wordt een live-service game die jarenlang updates, content toevoegingen en "seizoensgebonden drops" zal krijgen.

Voor een gemengde ontvangst, werd aangekondigd dat het spel free-to-play zal zijn en cross-platform spelen en progressie zal ondersteunen.

Er zal zelfs een mobiele versie van het spel komen, naast de PC, Playstation en Xbox platforms.

Natuurlijk, met een free-to-play model komt microtransacties om geld te verdienen aan het spel, en de ontwikkelaars ervoor gekozen om dit recht in de roos.

Om de bezorgdheid weg te nemen, verzekerde Full Circle de kijkers dat het strikte basisregels implementeert voor de manier waarop monetisatie wordt geïmplementeerd.

Er zullen geen pay-to-win gameplay veranderende mechanica, geen loot boxes en geen kaart gebieden vergrendeld achter een paywall.

Er werd vermeld dat items ontgrendeld kunnen worden via de gameplay, maar het is nog onduidelijk of we een traditionele verhaalmodus zullen krijgen in de nieuwe titel.

We kregen ook een glimp te zien van wat (pre-pre-alpha) gameplay die coöperatieve skatepark bouwgebieden toonde, en er werd gezegd dat deze locaties erg populair blijken te zijn bij playtesters.

Waarom de Corsair One i300 wel eens de perfecte compacte gaming PC zou kunnen zijn Door Pocket-lint International Promotion · 10 mei 2022 Deze PC bewijst dat je geen enorme rig nodig hebt om geweldige prestaties te leveren tijdens het gamen, en daar zijn we blij om.

Er is nog steeds geen releasedatum voor het spel en de ontwikkelaars houden vol dat het spel pas wordt uitgebracht als het klaar is.

Als je, net als wij, staat te popelen om het in handen te krijgen, is er een publieke inschrijving om deel uit te maken van de pre-alpha playtesting deze zomer - en als je meer wilt weten, kun je onze feature bekijken waarin we alles wat we tot nu toe hebben geleerd in detail bespreken.

Geschreven door Luke Baker.