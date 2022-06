EA werkt mogelijk aan een ander Marvel spel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens een industriecommentator werkt EA mogelijk aan een onaangekondigde game met een Marvel-eigendom, waarmee de verovering van de strip- en filmgigant op gaminggebied wordt voortgezet.

Het spel wordt op geen enkele manier gedetailleerd door Shpeshal_Nick, die zegt dat hij van een bron te horen heeft gekregen dat er een project in de maak is, dus we worden volledig in het ongewisse gelaten over welke serie of welk personage het zou kunnen aanpassen.

Je kunt wel een beetje giswerk doen door middel van eliminatie, dat wel. We weten dat grote personages zoals Spider-Man, de Avengers, Guardians of the Galaxy en Wolverine allemaal worden gedekt door games die ofwel zijn uitgekomen of zijn aangekondigd.

Dan blijft er nog een groot aantal standalone personages over die populair genoeg zouden kunnen zijn om hun eigen games te maken, van Iron Man tot Captain America, dus het is voor iedereen een gok.

EA heeft onlangs bewezen dat het met licentiegames overweg kan, met het enorme succes van Star Wars Jedi: Fallen Order dat resulteerde in een vervolg, Survivor.

Voorlopig moeten we echter nog even afwachten, want er is nog geen officieel bericht van Marvel of EA en er wordt ook niet verwacht dat er snel een aankondiging komt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.