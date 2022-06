Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - EA houdt deze zomer geen EA Play Live-evenement, terwijl een reeks andere uitgevers hun aankomende games laten zien als onderdeel van Summer Games Fest en bij afwezigheid van de E3.

Dat betekent echter niet dat we niet meer te weten zullen komen over enkele van de aankomende games - de uitgever heeft per tweet laten weten dat er de komende weken enkele verrassingen in petto zijn.

We hebben een aantal verrassingen die je niet wilt missen Stay tuned- Electronic Arts (@EA) 7 juni 2022

Dit betekent dat we de komende dagen waarschijnlijk meer te weten kunnen komen over enkele EA-games, mogelijk tijdens de openingsceremonie van Summer Games Fest. Gastheer Geoff Keighley heeft ook gewaarschuwd dat de show toch grotendeels zal gaan over reeds aangekondigde games.

Dat zou Star Wars Jedi: Survivor, de Dead Space remake of Skate 4 kunnen betekenen, waarvan we weten dat ze allemaal op weg zijn naar een release, maar waarvan we toch wel heel graag gameplay willen zien.

Of dat nu klopt of dat EA gewoon van plan is om op een onbepaald moment zelf wat trailers te droppen, daar zullen we de komende weken waarschijnlijk wel achter komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.