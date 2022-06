Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dice en EA hebben het lang uitgestelde eerste seizoen met nieuwe content voor Battlefield 2042 onthuld, zes maanden na de uiterst moeizame lancering - Season 1: Zero Hour.

Het seizoen brengt een nieuwe kaart die zich afspeelt in de Canadese Rockies, nieuwe wapens, voertuigen en een nieuwe specialist om de controle over te nemen, hoewel het risico bestaat dat het te laat komt om een spel te redden dat nog steeds moeite heeft om spelers te vinden.

Dice heeft al lang een manier met trailers, hoewel, en de showcase hierboven is zeker bombastisch genoeg, het maken van licht van de problemen die het spel hebben geplaagd en ertoe geleid dat de ontwikkelaars terug te gaan naar de tekentafel met een reeks van grote technische updates in de afgelopen maanden.

Deze hebben onlangs geresulteerd in een 1.0-update, maar het nieuwe seizoen, dat op 9 juni van start gaat, voegt ook een Battle Pass met 100 levels toe waar spelers aan kunnen werken, met cosmetische beloningen en andere unlocks.

De nieuwe specialist is Ewelina Lis, die een geavanceerde raketwerper meebrengt die spelers in first-person kunnen besturen terwijl ze schiet - waardoor ze mogelijk de tegenmaatregelen van voertuigen zoals vuurpijlen kunnen omzeilen om het speelveld echt gelijk te trekken.

Er is ook een nieuwe kruisboog om uit te proberen, met explosieve kogels als je dat wilt, naast een nieuw scherpschuttersgeweer en een rookgranaatwerper. Twee nieuwe helikopters (één voor elke factie) bieden een steels, modern alternatief voor de helikopters die we tot nu toe konden gebruiken.

