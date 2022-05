Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA en Respawn Entertainment hebben aangekondigd dat het vervolg op 2019's Fallen Order Star Wars Jedi: Survivor heet en dat het in 2023 zal worden uitgebracht voor alleen curren-gen consoles en pc.

Dat betekent dat het beschikbaar zal zijn voor PlayStation 5 en Xbox Series X/S, maar niet voor PS4 noch Xbox One.

Een teaser trailer is ook vrijgegeven, als onderdeel van de Star Wars Celebration conventie.

Het verhaal van Star Wars Jedi: Survivor begint vijf jaar na de gebeurtenissen in Fallen Order. Cal Kestis wordt achtervolgd door het Keizerrijk als een van de laatste Jedi in de melkweg.

BD-1 is ook terug, terwijl een nieuwe cast van personages hem zal vergezellen op zijn zoektocht in het nieuwe actie-avontuur.

Kestis krijgt dit keer nieuwe vaardigheden, met een uitbreiding op de uitstekende gevechtsmechanieken waar we in de eerste game zo van genoten.

"Zelfs voor het voltooien van Jedi: Fallen Order, had ons team een visie over hoe het avontuur voor Cal, BD, en de bemanning door te trekken naar het vervolg," aldus de game director voor Respawn, Stig Asmussen.

"Voor Jedi: Survivor werken we nauw samen met Lucasfilm Games om voort te bouwen op de erfenis van Jedi: Fallen Order. We maken gebruik van geavanceerde technologie om meer dynamische Jedi-gevechten te creëren en van filmische storytelling om het verhaal van Cal uit te breiden terwijl hij volwassen wordt en overleeft tijdens de donkere tijden.

"We kunnen niet wachten om later dit jaar meer over de game met de wereld te delen."

Je kunt het laatste nieuws over Star Wars Jedi: Survivor inhalen in onze handige gids hier.

