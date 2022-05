EA Sports UFC 5 geruchten, details en wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA Sports bracht voor het laatst een UFC-game uit in de herfst van 2020 - UFC 4 - dus een nieuw uitje laat wel wat op zich wachten.

Maar je zult waarschijnlijk nog wat langer moeten wachten, want er is geen teken van een vervolg in 2022. In plaats daarvan wijzen geruchten en een uitgelekte e-mail naar volgend jaar voor een vervolg in de mixed martial arts-serie.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over EA Sports UFC 5.

Eerder werd gedacht dat de ontwikkelaar van de UFC gameserie, EA Vancouver, hun onverdeelde aandacht had verlegd naar een reboot van de Fight Night boksgames. Dat betekende dat een UFC 5 nog langer op zich zou laten wachten.

De bekende gameschrijver Tom Henderson onthulde echter op Twitter dat het team de pauzeknop van Fight Night heeft ingedrukt om zijn aandacht weer op de Ultimate Fighting Championship te richten.

Daarnaast beweerde hij gehoord te hebben dat de game in de zomer van 2023 zal uitkomen.

UFC 5 is zomer 23 geloof ik.



Een Fight Night reboot moest er voor *gepauzeerd* worden https://t.co/qJNmCBY00N- Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 10, 2022

Natuurlijk is dit slechts speculatie op dit moment, maar het is wel logisch, vooral omdat het gat tussen games tegen die tijd drie jaar zal zijn geworden. En, het is zeer waarschijnlijk dat er een tijdslimiet zit op de licentie die EA heeft met de UFC.

Naast de bovenstaande beweringen van Henderson, zou VGC een interne e-mail hebben gezien die naar het personeel van EA Canada is gestuurd en waarin wordt verwezen naar UFC 5 en de beslissing om de ontwikkeling van Fight Night op te schorten: "We zijn erg enthousiast over UFC 5 en... we willen een einde maken aan de gespleten focus die verschillende leden van ons leiderschapsteam de afgelopen tijd hebben gehad, zodat we ons volledig kunnen richten op het afleveren van migratie en UFC 5 van hoge kwaliteit," zou er in de e-mail staan.

De ontwikkeling van Fight Night zal doorgaan nadat UFC 5 af is.

Aangezien het spel nog lang niet officieel is, weten we niet voor welke platformen het zal worden uitgebracht. Aangezien de game echter pas in minstens 2023 wordt verwacht, zou het ons niet verbazen als EA besluit zich alleen op de huidige generatie formaten te richten. Dat wordt dus PS5, Xbox Series X/S en PC.

We zullen updaten met meer geruchten en eventuele concrete details als ze naar boven komen.

Geschreven door Rik Henderson.