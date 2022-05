EA naar verluidt in overnamegesprekken met Apple, Amazon en Disney

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA staat naar verluidt te koop.

Het bedrijf zou geïnteresseerd zijn in een fusie of zelfs een volledige overname en er zijn gesprekken gevoerd met mogelijke nieuwe eigenaren, waaronder Apple, Amazon en Disney.

Echter, het is Comcast die naar verluidt naar voren is gekomen als de koploper in de afgelopen tijd. Volgens nieuwssite Puck heeft de eigenaar van NBC-Universal in de Verenigde Staten en Sky in het Verenigd Koninkrijk een fusie met EA voorgesteld waarbij Comcast CEO, Brian Roberts, de meerderheidsaandeelhouder van de grote gamesuitgever zou zijn geworden.

"De algemene voorwaarden van het voorstel, waarover advocaten en bankiers van beide partijen verscheidene weken hebben onderhandeld, zouden hebben betekend dat de familie Roberts meerderheidsaandeelhouder van de gecombineerde entiteit zou zijn geworden," schrijft het bedrijf. Hoewel het ook beweert dat de deal in de laatste paar weken werd geweigerd als gevolg van "meningsverschillen over prijs en structuur".

Dat betekent niet dat Comcast in de toekomst niet meer aan de onderhandelingstafel zal verschijnen, of dat EA geen overeenkomsten met andere partijen zal proberen te sluiten.

Fusies en overnames zijn momenteel een veelbesproken onderwerp in de gamesindustrie, met de voorgestelde aankoop van Activision-Blizzard door Microsoft en de overname van Bungie door Sony die beide momenteel worden beoordeeld door de regelgevende instanties.

Zelfs de grote rivaal van EA, Ubisoft, is naar verluidt op zoek naar een koper of een belangrijke financiële partner nu de sector blijft consolideren.

Beste PlayStation-aanbiedingen voor Amazon Prime Day 2021: PS5 & PS4 games, accessoires en meer Door Rik Henderson · 23 mei 2022

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Rik Henderson.