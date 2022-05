Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Respawn Entertainment's Star Wars Jedi: Fallen Order was een enigszins onverwacht juweeltje toen het eind 2019 arriveerde, door uitdagende gevechten en Souls-achtige mechanica te mengen met de levendige wereld van Star Wars.

Nu, een paar jaar later, weten we dat er een vervolg op komst is, zij het zonder dat er al een titel is aangekondigd. Hier is alles wat je moet weten over Star Wars Jedi 2.

EA kondigde in januari 2022 aan dat Respawn Entertainment bezig was met een vervolg op Fallen Order, waarbij de regisseur van de eerste game, Stig Asmussen, terugkeerde om het team weer te leiden.

Game Director Stig Asmussen en zijn team zijn al aan het werk aan de volgende Star Wars Jedi game, en een nieuwe FPS onder leiding van Game Director Peter Hirschmann is in de maak.



Daarnaast gaat Respawn samenwerken met @bitreactor , om een nieuwe Star Wars strategiegame te produceren - EA Star Wars (@EAStarWars) 25 januari 2022

We hebben sindsdien niet veel meer over het spel gehoord van officiële bronnen, maar geruchten in mei 2022 suggereerden sterk dat het spel een nieuwe ondertitel zou krijgen, waardoor Jedi het terugkerende naamgevende element zou worden en "Fallen Order" zou worden gedumpt.

De huidige voorloper is blijkbaar Star Wars Jedi: Survivor, volgens de doorgewinterde industrieverslaggever Jeff Grubb, dus dat zou wel eens de naam kunnen zijn waar we op afstevenen.

In hetzelfde rapport zei Grubb dat hij verwacht dat Jedi 2 in 2023 zal uitkomen, en dat klopt met het feit dat we nog geen glimp van gameplay voor het spel hebben gezien, of zelfs maar wat stills die de look en feel laten zien.

Fallen Order was een geweldig spel, maar lanceerde met zijn billijk aandeel van technische en prestatieproblemen die leidden tot een aantal ietwat hachelijke momenten op oudere-generatie consoles. Een latere next-gen versie voor PS5 en Xbox Series X heeft aangetoond hoeveel beter die hardware aankan.

Gelukkig zullen de oudere consoles deze keer geen probleem zijn - er zijn veel berichten dat de volgende game in de Jedi-serie alleen voor next-gen zal zijn, en exclusief naar PS5, Xbox Series X/S en pc zal komen.

Dit zou heel logisch zijn aangezien de PlayStation 4 tegen 2023 in principe een decennium oud zal zijn, dus we zijn enthousiast om te zien wat Respawn kan doen als het zich alleen op nieuwere consoles richt.

Met de erkenning vooraf dat dit speculatie is, gaan we er sterk van uit dat Respawn na het succes van Fallen Order niet het regelboek zal verscheuren als het gaat om de gameplay van een vervolg.

Je kunt dus meer strakke, op parry's gebaseerde lichtzwaardgevechten verwachten die geduld en precisie belonen, samen met een ervaringssysteem dat je terugslaat als je sterft tussen checkpoints.

We kunnen ons ook voorstellen dat je weer uitgebreid gebruik kunt maken van force powers, want in de eerste game verzamelde je een reeks van deze vaardigheden door in de loop van het verhaal onderdrukte herinneringen aan Cal's training vrij te spelen.

De beste delen van Fallen Order laten je in je eigen tijd iets meer open kaartgebieden verkennen om geheime paden en nieuwe routes te vinden, dus we hopen ook dat de sprong naar next-gen consoles Respawn in staat stelt om deze gebieden uit te breiden en een aantal nog grotere hubwerelden te creëren.

Fallen Order eindigde met Cal die ternauwernood ontsnapte aan Darth Vader in zijn volle kwaadaardige macht, nadat Trilla door de Sith Lord was gedood omdat ze niet zelf voor Cal had gezorgd.

Het was een indrukwekkend einde waarbij Cal ook effectief zijn status als volwaardige Jedi terugkreeg, dus we kunnen ons voorstellen dat de jacht van het Keizerrijk op de afvallige Force User in het vervolg aanzienlijk zal zijn opgevoerd.

Dit zou kunnen betekenen dat we een kat-en-muisspel krijgen, maar we zijn ook benieuwd naar de wisselwerking met de tijdlijn van de Obi-Wan Kenobi TV show, die er blijkbaar voor moest zorgen dat het verhaal van de game niet in tegenspraak zou zijn met de tijdlijn.

