EA bevestigt dat FIFA zal worden omgedoopt tot EA Sports FC

(Pocket-lint) - Het is eindelijk bevestigd dat EA de naam FIFA laat vallen van zijn vlaggenschip, de voetbalgame, en dat het spel omgedoopt wordt tot EA Sports FC.

De verandering is gedetailleerd beschreven in een lang stuk van The New York Times en vervolgens bevestigd door EA zelf, maar er zijn nog genoeg vragen te beantwoorden over welke spelersafbeeldingen en clubs officieel in het spel zullen worden opgenomen.

Meer informatie Juli 2023#EASPORTSFC



Meer details: https://t.co/3fi6YPOH2G pic.twitter.com/75FLzjOapN- EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 10, 2022

De belangrijkste informatie voor de meeste fans is dat het ernaar uitziet dat de overgrote meerderheid van de clubs nog steeds officieel in FIFA terecht zal komen, gezien de overeenkomsten die het heeft met organisaties als de Premier League in het Verenigd Koninkrijk en de Champions League.

Tussen de individuele competities, de UEFA en andere voetbalorganen is het plaatje van de rechten tenslotte ongelooflijk complex. Of dit betekent dat een rivaal als Konami's schetsmatig herboren eFootball (voorheen PES) serie een samenwerking met FIFA zelf zal aangaan, valt nog te bezien.

Er gingen al maanden geruchten over een breuk tussen EA en FIFA na een samenwerking van 20 jaar, nadat bekend werd dat FIFA een verdubbeling van haar vergoedingen eiste naast een steeds prominentere branding, iets wat EA wellicht als een verwatering van haar eigen positie zou hebben gezien.

Het betekent echter wel dat evenementen zoals de FIFA World Cup vermoedelijk niet meer in EA Sports FC-games te zien zullen zijn, wat EA op dit moment geaccepteerd zal hebben.

FIFA 23 zal dus de laatste FIFA-game zijn, aangezien de overeenkomst nog loopt tot na Qatar 2022, dus zodra dat spel uitkomt zullen we ons moeten voorbereiden op een nieuw tijdperk.

