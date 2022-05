Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA heeft een samenwerking aangekondigd met Middle-earth Enterprises om een nieuwe free-to-play Lord of the Rings-game voor mobiel te ontwikkelen.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth wordt een verzamelbare RPG met een "sociaal-competitieve ervaring". Het wordt ontwikkeld door Capital Games, de studio achter Star Wars: Galaxy of Heroes - een vergelijkbare squad-building RPG voor iOS en Android.

"We zijn ongelooflijk enthousiast om samen te werken met Middle-earth Enterprises aan de volgende generatie van mobiele role-playing games," zegt EA's VP van mobiele RPG, Malachi Boyle.

"Het team zit vol met fans van The Lord of the Rings en The Hobbit en elke dag brengen ze hun enorme passie en talenten samen om een authentieke ervaring voor spelers te leveren."

Er is nog niet veel over het spel onthuld, hoewel Boyle onthulde dat er personages uit de boeken van JRR Tokien in zullen voorkomen: "De combinatie van high-fidelity graphics, filmische animaties en gestileerde kunst dompelt spelers onder in de fantasie van Midden-aarde waar ze het tegen elkaar zullen opnemen met hun favoriete personages."

Een beperkte bètatest zal deze zomer van start gaan in een momenteel nog onaangekondigde regio. Er zijn nog geen details over een volledig lanceerschema.

Het andere spel van Capital, Galaxy of Heroes, is nu beschikbaar in de Apple App Store en Google Play.

Beste PS4-games 2022: alle PlayStation 4-titels die elke gamer zou moeten spelen Door Max Freeman-Mills · 9 mei 2022

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Rik Henderson.