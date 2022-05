Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA heeft in het kader van een test ondersteuning voor cross-play in FIFA 22 geïntroduceerd. Er zitten echter wel een aantal haken en ogen aan het gebruik ervan.

Om te beginnen kunnen alleen spelers op PS5, Xbox Series X/S en Google Stadia meedoen aan de test. En het is alleen van toepassing op Online Seizoenen en Online Vriendschappelijke wedstrijden - niet op Ultimate Team wedstrijden.

Toch is het een functie waar al jaren om wordt gevraagd en, hoewel het PC-, PS4- en Xbox One-bezitters uitsluit, kunnen sommigen op verschillende platforms nu in ieder geval tegen elkaar spelen.

Je kunt cross-play in- en uitschakelen door op de R2-toets in het hoofdmenuscherm te drukken en op de knop te drukken die onderaan het scherm verschijnt (vierkant voor PS5, bijvoorbeeld). Het is standaard ingeschakeld.

Je zult ook merken dat je lijst met speelbare vrienden is uitgebreid, omdat je nu ook vrienden op andere platforms hebt.

Men denkt dat de test van EA Sports op FIFA 22 wordt uitgevoerd als voorbereiding op de volledige implementatie in FIFA 23. We verwachten echter niet dat de test wordt uitgebreid naar andere machines, vanwege de beperkingen of oneerlijke voordelen die ze zouden kunnen bieden.

De spelerscommunity voor FIFA 22 is net uitgebreid, want PS Plus-leden hebben de game de afgelopen dagen gratis gekregen. Zorg dat je een exemplaar en een gratis spelerspakket te pakken krijgt als je lid bent.

Geschreven door Rik Henderson.