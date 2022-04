Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het aankomende vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order zou de oude generatie consoles kunnen overslaan en zich beperken tot nieuwere hardware en alleen PC, volgens een doorgewinterde leaker uit de industrie.

We weten dat de game eraan komt nadat EA hem al in januari 2022 aankondigde, maar een releasedatum voor de titel kregen we helemaal niet, en analist Jeff Grubb zegt dat de game pas in 2023 uit zal komen.

Dat is ook een belangrijke reden waarom het voor uitgever EA misschien beter is om oudere consoles te laten vallen, aangezien er elke dag meer en meer PlayStation 5 en Xbox Series X/S consoles hun weg vinden naar de huishoudens.

Sprekend in zijn eigen show en zoals gemeld door VGC, zei Grubb dat het spel zich zou richten op new-gen consoles en PC, en daarom de lat grafisch een stuk hoger zou kunnen leggen. Dat is interessant aangezien de eerste game lanceerde met een paar perfomance problemen op Xbox One en PS4.

Grubb maakte een paar andere interessante beweringen, waaronder dat de game het "Fallen Order" deel van zijn titel zal laten vallen, hoewel we niet weten of het ze zal vervangen door iets anders of gewoon zal gaan voor Star Wars Jedi 2 (wat een beetje generiek klinkt in onze oren).

Hoe dan ook, gezien de positieve ontvangst die het eerste spel kreeg, zal het waarschijnlijk een spel zijn waar mensen aandacht aan besteden wanneer de ontwikkelaar, Respawn Entertainment, klaar is om het echt te onthullen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.