Battlefield Mobile bètatestregistraties geopend

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Battlefield Mobile werd al een tijdje aangekondigd in 2021 en verscheen later in het jaar in de Google Play Store voor playtesting, maar nu lijkt het erop dat er een nieuwe golf bètatests voor de game komt.

Spelers in India kunnen zich nu vooraf registreren in de Play Store om kans te maken op bètatests van de game, die later deze maand lijken te beginnen.

Eerdere tests vonden eind 2021 plaats in Indonesië en de Filippijnen, dus dit kan betekenen dat EA verschillende servers voor de game test, of dat het een groter gebied in termen van bevolking toelaat om te zien hoe het presteert.

Hoe dan ook, we kunnen al snel horen wat spelers tot nu toe van de gameplay vinden, aangezien bètatests vaak vrij dikke en representatieve delen van de uiteindelijke game bieden.

Hoewel Battlefield Mobile een tijdje geleden is onthuld, weten we nog steeds niet veel over hoe het zal spelen, afgezien van rapporten van eerdere speltests. Hoeveel kaarten het bijvoorbeeld precies zal bieden en het bereik aan wapens dat beschikbaar zal zijn, is nog onbekend.

We weten echter dat de voortgang van spelers door middel van rangen en ontgrendelingen aan het einde van de playtest-sessies wordt gewist, dus als je hoopt het te gebruiken als een kans om vooruit te komen, wil je misschien wachten en wachten op de volledige release, die ergens in 2022 moet verschijnen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.