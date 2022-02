Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA en Dice hebben aangekondigd dat het eerste seizoen van nieuwe content voor Battlefield 2042 zal worden uitgesteld tot "het begin van de zomer", om meer ontwikkelingstijd vrij te maken om problemen met de game op te lossen en om functies toe te voegen die de community heeft gebruikt. vocaal vragen.

De vertraging is niet helemaal definitief, omdat we in de eerste plaats geen lanceringsdatum voor nieuwe inhoud hadden. Algemeen werd verwacht dat die inhoud begin maart zou arriveren en het is nu onwaarschijnlijk dat deze op zijn vroegst in mei zal verschijnen.

Vandaag delen we de nieuwste #Battlefield 2042-details, onze feedbacklus voor nieuwe spelers en een statusupdate voor seizoen één.



Meer informatie: https://t.co/6y8368gebO pic.twitter.com/WrueRz2ICm — Slagveld (@Battlefield) 1 februari 2022

In een blogpost bij het nieuws , die kort voor EA's driemaandelijkse inkomstenoproep voor investeerders is uitgebracht, zegt het Battlefield-team dat het de manier waarop het met spelers communiceert, zal herzien om ervoor te zorgen dat er regelmatig updates worden uitgegeven over welke wijzigingen en aanpassingen binnenkomen.

Dit volgt op een periode van ongeveer zes weken waarin er zeer weinig updates zijn geweest over wat kan worden verwacht. Het begint, in theorie, wanneer de volgende game-update de indeling van het scorebord verandert. Andere veranderingen die op komst zijn, zijn de komst van in-game voicechat en een meer gedetailleerd spelersprofielsysteem.

Degenen die toegang hebben gekocht tot de Year One Pass als onderdeel van een deluxe-editie van de game, krijgen een klein inhoudspakket met cosmetica in de game als verontschuldiging voor de vertraging, bevestigt de post ook. Of er genoeg kan veranderen om het spel te helpen een aantal van de vele verloren spelers terug te trekken, valt nog te bezien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.