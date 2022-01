Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Electronic Arts heeft bevestigd dat er drie nieuwe Star Wars-games worden ontwikkeld en/of geproduceerd door Respawn Entertainment, de interne studio achter Titanfall, Apex Legends en Star Wars Jedi: Fallen Order.

De eerste is een veelgerucht vervolg op het uitstekende actie-avontuur voor één speler van de studio. De tweede is een geheel nieuwe first-person shooter (dus niet Battlefront). En de derde is een strategiespel.

We hebben nog geen titels.

We zijn verheugd om aan te kondigen dat DRIE nieuwe Star Wars-games officieel in de maak zijn van @Respawn. Lees meer en geef door wat je hebt geleerd: https://t.co/pKZFHqDA1W pic.twitter.com/n1byCzaDtL — EA Star Wars (@EAStarWars) 25 januari 2022

"Gamedirecteur Stig Asmussen en zijn team in de studio werken al aan de volgende game in de actie-adventure Star Wars Jedi-serie en worden vergezeld door twee nieuwe teams die werken aan het leveren van extra unieke Star Wars-gameplay-ervaringen in meerdere genres", aldus EA. in een blogpost.

"De ontwikkeling van de geheel nieuwe Star Wars first-person shooter-game van Respawn wordt geleid door Peter Hirschmann, game director bij Respawn, die een lange en succesvolle geschiedenis heeft met de Star Wars-franchise. De derde titel is een Star Wars-strategiegame ontwikkeld door een productiesamenwerking met de nieuw gevormde studio Bit Reactor, onder leiding van game-industrieveteraan Greg Foerstch.

"Respawn zal het nieuwe Star Wars-strategiespel produceren, terwijl Bit Reactor de ontwikkeling van de titel leidt."

Hirschmann was ook uitvoerend producent van Star Wars: Battlefront, maar heeft laten doorschemeren dat de nieuwe FPS een campagne voor één speler zal hebben: "Werken met Lucasfilm Games aan een nieuwe FPS in de Star Wars-melkweg is een droom die uitkomt voor mij, omdat dit is een verhaal dat ik altijd al heb willen vertellen", zei hij.

Het werk aan alle drie de games is begonnen, maar we verwachten op zijn minst pas later dit jaar veel te zien.

Geschreven door Rik Henderson.