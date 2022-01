Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA heeft gereageerd op de recente golf van spraakmakende FIFA 22 Ultimate Team- accounthacks en noemt 'menselijke fouten' in het klantervaringsteam als de reden achter de problemen.

Het bedrijf verontschuldigde zich voor de accountcompromissen in een officiële verklaring , die komt nadat veel van de meest populaire FIFA 22-streamers - waaronder NickRTFM, Bateson87, Trymacs, NarcoinsFC en FUT Donkey - ontdekten dat hun accounts waren ontdaan van in-game munten en hun persoonlijke gegevens openbaar werden gemaakt .

Volgens het interne onderzoek van EA werden de accounts allemaal geopend door hackers die het accountherstelproces in een livechat misbruikten.

"De afgelopen weken zijn we op de hoogte gesteld van berichten dat spraakmakende spelersaccounts het doelwit zijn voor overname. Door ons eerste onderzoek kunnen we bevestigen dat een aantal accounts is gehackt via phishing-technieken", staat in de verklaring. leest.

"Door gebruik te maken van bedreigingen en andere 'social engineering'-methoden, waren kwaadwillende individuen in staat om menselijke fouten binnen ons klantervaringsteam uit te buiten en tweefactorauthenticatie te omzeilen om toegang te krijgen tot andere spelersaccounts."

Als reactie op de fouten heeft EA ook een aantal nieuwe beveiligingsstappen aangekondigd om soortgelijke hackproblemen in de toekomst te voorkomen.

EA-adviseurs die betrokken zijn bij spelersaccounts krijgen een nieuwe training en aanvullende teamtraining, zo heeft het bedrijf geschetst, waarbij specifieke nadruk zal worden gelegd op accountbeveiliging en phishing-technieken.

Als een e-mailwijziging wordt aangevraagd via de livechat, vereist dit nu ook verplichte goedkeuring van het management van het EA Advisor-team, met aanvullende verificatie voor accounteigendom waarop ook door het bedrijf wordt gesuggereerd.

Hoewel dit natuurlijk welkome veranderingen zijn, heeft de FIFA-gemeenschap - gedreven door de spraakmakende streamers wiens accounts zijn gehackt - ook hun frustratie geuit over de veranderingen die te laat komen.

Een streamer, Nick - RunTheFUTMarket, heeft verklaard dat zijn identiteit nu wordt gebruikt om krediet aan te vragen vanwege de problemen, terwijl een andere, @NarcoinsFC , suggereerde dat spraakmakende gebruikers EA voor de hacks waarschuwden voor problemen.

Geweldige reactie wat betreft accounts, maar FIFA-munten terzijde nu iemand krediet op mijn naam aanvraagt omdat mijn persoonlijke gegevens zijn gelekt, zou niet willen dat dit met de andere 49 accounts gebeurt — Nick (@NickRTFM) 11 januari 2022

Al met al is het weer een turbulente episode voor EA in haar relatie met de gemeenschap - een die vorig jaar ook opschudde tijdens het #EAGate-schandaal , waarin EA-medewerkers werden onderzocht voor het verkopen van in-game kaarten voor echt geld, en als de virale discussie over de 'echte kosten' van het bouwen van een Ultimate Team .

Deze keer lijkt het bedrijf een aantal zinvolle wijzigingen aan te brengen in de privacy van gebruikers, wat alleen maar positief kan zijn voor de gemeenschap.

Met redelijk consistente problemen die opduiken in de Ultimate Team-spelmodus, is het echter redelijk om na te denken over wat het volgende probleem voor EA zal zijn.

