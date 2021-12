Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na wat voelde als een leven vol geruchten en valse starts, heeft EA eindelijk bevestigd dat ze werken aan een gloednieuwe Skate-titel tijdens het EA Play- evenement in juni 2020. Dit wordt de eerste nieuwe game in de Skate-franchise sinds Skate 3 in 2010 .

De Skate-spellen hebben een cult-achtige aanhang van zowel skateboarders als niet-skaters. Hoewel Skate 3 bij de eerste lancering een matig succes kende, beleefde het een geweldige opleving toen YouTube- gigant PewDiePie geobsedeerd raakte door de ragdoll-fysica van het spel.

Meer recent hebben we verschillende skateboardspellen gelanceerd, waaronder remasters van Tony Hawks Pro Skater 1 en 2, Skater XL en Session. Nu skateboarden zijn Olympisch debuut maakt in Tokyo 2020 , lijkt dit de ideale tijd voor de serie om terug te keren.

We hebben alle details verzameld en hier is alles wat we tot nu toe over Skate 4 weten.

Er zijn geen officiële aankondigingen gedaan over de releasedatum van Skate 4.

Tijdens de eerste onthulling werd gezegd dat het spel erg vroeg in ontwikkeling was. Afgezien van de aankondiging dat Skate 4 plaatsvindt, is er heel weinig onthuld en hebben we nog geen gameplay-opnames te zien.

Een pagina op de website van de ontwikkelaar toont nog steeds meerdere vacatures voor het Skate-ontwikkelteam, wat erop wijst dat de game nog lang niet af is.

Op basis hiervan verwachten we dat de game op zijn vroegst eind 2022 of 2023 uitkomt.

Hoewel er momenteel geen trailer voor Skate 4 is, hebben we twee teaservideos gekregen van de ontwikkelaar.

De eerste video was de aankondiging zelf op EA Play 2020. Het is een korte video die in wezen alleen maar bevestigt dat Skate 4 iets is zonder veel meer te onthullen.

De volgende glimp kwam ongeveer een jaar later. Nogmaals, een korte video zonder gameplaybeelden, maar deze keer met invloedrijke leden van de skateboardgemeenschap, zoals Garrett Ginner en Atiba Jefferson, die reageren op de gameplay. We hebben ook een paar fotos die ons wat motion capture-actie laten zien en de algemene boodschap is wees geduldig, we werken eraan.

Er is tot nu toe niet veel gezegd over op welke platforms we Skate 4 kunnen verwachten, met één opmerkelijke uitzondering:

Dat klopt, voor het eerst in de geschiedenis van de Skate-franchise komt de nieuwe titel naar pc.

Gezien de consolegerichte geschiedenis van de game, verwachten we dat Skate 4 minimaal op Xbox Series X en S zal verschijnen, samen met Playstation 5.

In januari 2021 bevestigde EA dat het een nieuw ontwikkelteam had gecreëerd om aan Skate 4 te werken, Full Circle genaamd. De nieuwe studio is gevestigd in Vancouver naast EA Sports en Respawn Entertainment.

Hoi! Ja, we werken nog steeds aan de volgende Skate en we hebben officieel een studio opgericht om het te bewijzen! https://t.co/Ha1Zf9omyI pic.twitter.com/2M3WNvzBxb - schaatsen. (@skateEA) 27 januari 2021

De General Manager van Full Circle is Daniel McCulloch, voorheen GM van Xbox Live voor Microsoft. Hij zei: "De fans wilden dat Skate weer zou bestaan, en we willen dat ze zich betrokken voelen bij het proces van ontwikkeling tot game-lancering en daarna", vervolgde hij. "Het draait allemaal om plezier hebben en geweldige games maken waarmee mensen willen spelen. hun vrienden."