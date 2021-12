EA haalt Titanfall uit de verkoop en Game Pass, maar hint ook naar Titanfall 3

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Respawn Entertainment heeft aangekondigd dat het de originele Titanfall, meer dan zeven jaar na de release, "beëindigt", waardoor alle verkopen van de game effectief worden stopgezet.

Het bevestigde de verhuizing via een korte verklaring op Twitter, maar bevestigde dat de servers van het spel niet worden afgesloten, dus degenen die het al bezitten en nog steeds inloggen om met vrienden te spelen, zullen voorlopig niet worden buitengesloten.

Bovendien zal de verandering pas op 1 maart 2022 plaatsvinden, dus je hebt genoeg tijd om het te kopen als je nog nooit het genoegen hebt gehad om bots neer te maaien met een slim pistool terwijl je wacht op je enorme robot buddy om vanuit een baan om de aarde te komen.

Een opmerking over Titanfall. pic.twitter.com/Ew232HkUIo — Respawn (@Respawn) 1 december 2021

Het is echter niet allemaal kommer en kwel vanuit het perspectief van een Titanfall-fan — die verklaring bevat aan het einde een leuke kleine zoetstof om ervoor te zorgen dat we niet denken dat de franchise op weg is naar het huis van de gigantische robots in de lucht.

Er is weer een bevestiging dat Respawn nog niet klaar is met het Titanfall-universum en dat het niet alleen van plan is zijn verhaal voort te zetten in Apex Legends, zijn succesvolle Battle Royale-game. Het klinkt eerder heel erg alsof we op een gegeven moment een Titanfall 3 zullen krijgen.

Nu zouden we er niet op rekenen dat het zelfs maar op afstand is, gezien de hoeveelheid werk die Respawn in de constante updates van Apex pompt en het team dat nodig is om een volledig vervolg te maken voor de Titanfall-serie, maar toch — dat is iets om naar uit te kijken tot.

