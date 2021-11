Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 is hier, en hoewel de lancering een beetje uitdagend was, zijn er nog steeds een groot aantal spelers die de uren verspillen om nieuwe wapens te krijgen en het spel te verbeteren.

We zaten er middenin, probeerden alle modi en kaarten uit en werden steeds beter, en met een schat aan ervaring uit Battlefield-games uit het verleden, hebben we hier enkele tips en trucs voor je verzameld, die zouden moeten helpen je als je went aan het spel. Bekijk ze hieronder!

Hoewel updates en patches de dingen voortdurend verbeteren, is het vuurgevecht bij de lancering in Battlefield 2042 op sommige plaatsen een beetje slordig, met sommige wapens die gewoon een beetje uit de hand lopen en de nauwkeurigheid vaak inconsistent is. We hebben echter geconstateerd dat voor beginners de SMG-klasse de juiste keuze is.

Deze wapens, vooral als je de dominante PP-29 hebt ontgrendeld, bieden een lage terugslag en kunnen snel overschakelen van sprinten naar schieten, wat ze allemaal een geweldige plek maakt om te beginnen. Je kunt natuurlijk vrij snel vertakken en veranderen als de situatie daarom vraagt, maar om wat gevechten te krijgen die je niet frustreren, is een SMG op dit moment de beste keuze.

Maar zelfs als je een paar wapens hebt die je leuk vindt, is het even wennen aan BF2042, vooral als je nieuw bent in de serie. Er zijn veel bewegingsmechanica, gadgets en wapens om uit te proberen, en 10 specialisten met verschillende vaardigheden om daarin te mengen.

We raden je aan om af en toe een solo- of coöpwedstrijd tegen bots te spelen als je erover denkt iets nieuws te proberen - je krijgt een meer ontspannen omgeving om dit te doen, en je kunt echt experimenteren zonder dat het je team of bespied worden door onwerkelijke spelers. Plus, met wapennivellering geactiveerd op het moment van schrijven, is het een geweldige manier om een aantal bijlagen te ontgrendelen voordat je een wapen in de volledige online strijd neemt.

Als wapens enige oefening kunnen vergen, zijn voertuigen een nog grotere uitdaging - met name luchtopties zoals jets en helikopters. Nogmaals, we raden je echt aan om in een solo-server te springen en een aantal hiervan te pakken zonder ze in de eerste 0,01 seconden van een spel te hoeven pakken, en probeer een aantal rond te vliegen.

Hoewel de besturing een beetje ingewikkeld is in vergelijking met zoiets als Call of Duty Warzone , geven ze je veel controle, en als je er handig mee kunt raken, word je een enorme aanwinst voor elk team waar je lid van wordt.

Respawnen in BF2042, zoals de meeste Battlefield-games ervoor, kan een delicate kwestie zijn. Of je nu Conquest, Breakthrough of andere modi in Portal speelt, je wilt dicht bij de actie komen door in de buurt van een gevecht te spawnen, maar niet zo dichtbij dat je meteen doodgaat bij aankomst.

We gebruiken graag Spawn Beacons, die je op level 16 ontgrendelt, om wat meer controle te hebben en onze squadron naar een locatie in de buurt van de strijd te leiden, maar niet te dichtbij. Het is echter ook het overwegen waard om af en toe verder naar achteren te spawnen om op een grote flank te vertrekken, of om achterover te leunen en te snipen.

We zijn dol op het Plus-systeem, de wapenaanpassing van de BF2042, hoewel het een paar minuten kan duren om uit te zoeken hoe je het kunt aanpassen in de menus. Je kunt een pistool instellen om de opties te hebben die je echt wilt, zodat je snel tussen configuraties kunt wisselen zonder te hoeven respawnen.

Dit verandert het spel en laat je echt dingen veranderen zoals je wilt, en het ontgrendelt heel veel controle voor je. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om dingen in te stellen voor een game, als je eenmaal een paar bijlagen voor een bepaald pistool hebt ontgrendeld, en je zult de vruchten plukken.

Over spelmodi gesproken, terwijl Breakthrough en Conquest de belangrijkste modi zijn, vergeet Hazard Zone en inderdaad Portal niet - deze twee kunnen je een enorme hoeveelheid lonende gameplay geven die het tempo een beetje opbreekt.

Of het nu gaat om de verhoogde spanning van Hazard Zone of de optie van kleinere kaarten en modi op Portal, je kunt een meer op vuurgevecht gerichte oplossing krijgen, en beide bieden een heel leuke manier om dingen uit elkaar te halen als je worstelt met het vastleggen van punten mechanica van All-Out Warfare.

Ongeacht je modus is het essentieel om een teamspeler te zijn in Battlefield — dit is geen eenzame wolf run-and-gun-simulator zoals Call of Duty. Als je niet de grootste deuk maakt aan de kant van de moorden, overweeg dan om de medische of munitiekist als je gadget te kiezen en in de frontlinie te helpen.

Het aanvullen van de munitie en gezondheid van spelers is van vitaal belang, net als revives, en je krijgt er ook veel XP voor. Spelen als bepaalde specialisten zal dit helpen, zoals Falck die bondgenoten kan doen herleven tot volledige gezondheid, of Boris wiens torentje kan helpen om flankerende vijanden te stoppen.

Binnen je enorme team van 64 spelers zit je echter in een team van vier spelers, en coherent spelen in deze kleinere groep is net zo belangrijk. Elk squadron heeft een willekeurig toegewezen squadronleider die orders kan geven aan hun squadleden, zoals het nomineren van een punt om naar toe te vallen of om in te bunkeren.

Dit is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat iedereen samenwerkt voor een grotere impact op de wedstrijd, en je krijgt XP-bonussen aan het einde van een ronde om je teamspel te belonen, dus we raden je echt aan om squadronbevelen op te volgen wanneer je ze krijgt.

Dit is echter een Battlefield-game, en zelfs met het beste team ter wereld zullen er momenten zijn waarop je wordt opgesloten door helikopters of herhaaldelijk wordt neergeschoten door een tank, en dat is waar het nemen van het initiatief de sleutel wordt. Breng een verandering aan in plaats van steeds opnieuw te spawnen met hetzelfde resultaat!

Rust de luchtafweerwerper uit, sluip naar boven met een C5 of spring in een eigen voertuig om de dreiging het hoofd te bieden, en zorg ervoor dat je dit doet voordat de wedstrijd is verloren. Dit soort tactische flexibiliteit is essentieel als je winst wilt behalen.

