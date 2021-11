Wat komt er in de volgende update naar Battlefield 2042?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 is gelanceerd en hoewel het een enigszins gemengde ontvangst heeft gekregen dankzij de consistente bugginess en serverproblemen, is er nog steeds heel veel plezier te beleven in de modi en op de kaarten.

Dit is echter een live-servicegame in de moderne zin van het woord, en Dice heeft duidelijk gemaakt dat er veel content na de lancering zal zijn om BF2042 te ondersteunen — dus ontdek hier wat er gaat gebeuren.

Aan het einde van de eerste week van de levenscyclus van BF2042, brak Dice dekking om te bevestigen dat het heeft geluisterd naar alle feedback die binnenstroomt, zowel positieve als negatieve, van nieuwkomers en oude fans van de serie.

In een eerlijk gezegd ENORME blogpost, beschrijft het een enorme reeks veranderingen die het in Battlefield 2042 gaat brengen in een reeks updates, waarvan de eerste werd gelanceerd op 25 november 2021 en met nog eens twee gepland voor Kerstmis 2021.

Je kunt alles wat er is veranderd tot in detail op de EA-website hier vinden , maar er zijn enkele wijzigingen in de kop waar je meer over wilt weten.

Ten eerste is de terugslag en kogelspreiding van een breed scala aan wapens aangepast om meer vergevingsgezind te zijn, wat het schieten voor veel spelers over de hele linie gemakkelijker zou moeten maken. Evenzo heeft de gevreesde PP-29 SMG zijn terugslag vergroot om hem op lange afstand minder verwoestend te maken.

Meerdere voertuigen hebben hun wapens aangepast om hun dominantie te verminderen, terwijl de Hovercraft ook zijn bepantsering heeft verminderd om het minder een beest te maken om tegen te vechten.

Ten slotte is er ook een oplossing voor de bug die ervoor zorgde dat spelers niet tot leven werden gewekt als hun lichaam zich in de buurt van een muur bevond - iets dat veel te vaak gebeurde.

Hoewel de bovenstaande update al uit is, heeft Dice al veel meer veranderingen bevestigd in de derde update van de game en verderop. Er is een enorme blogpost die je kunt lezen om alles te bekijken dat wordt getest, maar hier zijn enkele hoogtepunten.

We krijgen indicatoren van medici in de buurt terug om te zien of een heropleving waarschijnlijk is wanneer we sterven (iets dat we verbijsterd waren, werd in de eerste plaats weggelaten).

Er moeten verbeteringen komen in matchmaking en de sociale interface om feesten met je vrienden gemakkelijker te maken, terwijl voicechat uiteindelijk ook naar de game moet komen.

De prestaties zouden in de loop van de tijd beter moeten worden dankzij kleine veranderingen in de backend, terwijl kaarten ook veel aanpassingen ondergaan om ervoor te zorgen dat de botsing overal goed werkt.

Er komen nieuwe spelmodi voor Portal, waaronder Rush voor de kaarten uit het BF2042-tijdperk, en Hazard Zone krijgt een reeks veranderingen om het spannender te maken.

Ondertussen weten we op de langere termijn dat in 2022 een reeks seizoenspassen voor de game wordt gelanceerd, die elk nieuwe kaarten en specialisten moeten opleveren, samen met nieuwe wapens die spelers kunnen ontgrendelen en gebruiken, dus we verwachten dat de hoeveelheid inhoud die BF2042 aanbiedt zal alleen maar toenemen.