(Pocket-lint) - EA Sports heeft aangekondigd dat de aankomende golftitel - EA Sports PGA Tour - is uitgesteld.

De next-gen game werd aanvankelijk aangekondigd in maart 2021, met een komst naar verwachting in Spring 2022. Een wijziging in de releasedatum is nu echter gecommuniceerd via de officiële Twitter-handle van de game.

"Hallo golffans, we wilden jullie laten weten dat we de lanceringsdatum van EA Sports PGA Tour verschuiven", staat er.

"We zijn verheugd om kampioenschapsgolf naar u toe te brengen en zullen de komende maanden meer informatie verstrekken over onze lanceringsplannen."

Dit is natuurlijk allemaal nogal vaag, zonder reden of, cruciaal, ook een herziene releasedatum.

Vanwege de aanvankelijke releasedatum van EA Sports Spring 2022, werd vermoed dat de game zou aankomen in lijn met de start van het grote seizoen van de sport, te beginnen met The Masters in april.

Met deze laatste aankondiging kan het echter later op de golfkalender komen te staan - misschien pas in juli en ongeveer op tijd met The Open (het eigenlijke Open Championship, voor onze Amerikaanse lezers).

Maar zelfs dan suggereert het feit dat er geen nieuwe releasedatum is aangeboden dat het zelfs later kan zijn.

Als dat het geval is, verwachten we een volledige next-gen-ervaring, maar er is tot nu toe weinig bekend over de game - behalve het feit dat de vier majors officieel worden gelicentieerd, samen met de FedExCup Playoffs en The Players Championship , die werd in september aangekondigd.

Hopelijk zal de vertraging niet te drastisch zijn voor golffans, maar we zullen de komende maanden updates blijven geven als en wanneer we ze horen. Zelfs als dat zo is, hebben we in ieder geval PGA Tour 2K21 om de tijd te doden, hé.