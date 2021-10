EA bevestigt details over Hazard Zone - laatste modus van Battlefield 2042

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA en Dice hebben eindelijk Hazard Zone onthuld, de derde grote modus die speelbaar zal zijn als onderdeel van Battlefield 2042 wanneer deze eind november uitkomt. De andere twee modi, All Out Warfare en Portal, zijn al een tijdje in de openbaarheid.

De nieuwste trailer voor de game bevestigt een reeks geruchten over hoe Hazard Zone zal werken, met een presentatie van vierkoppige squadrons die de enorme kaarten van de andere modi van de game infiltreren, maar met nieuwe doelstellingen en gameplay-elementen.

Het doel is hetzelfde voor alle squadrons: een beperkt aantal hoogwaardige harde schijven ophalen en van de kaart halen zonder te worden verslagen door de anderen op de kaart. Het is een systeem dat bekend zal zijn bij iedereen die Hunt: Showdown of Escape from Tarkov heeft gespeeld, en als Hazard Zone de spanning van die games kan repliceren, zal het iets speciaals zijn.

Voor nu zijn er nog veel meer details te vinden op de Battlefield-blog, en we weten dat er op de volgende generatie 32 spelers op elke server zullen zijn, vergeleken met 24 op oudere consoles. We weten ook dat neergehaalde teamgenoten weer in actie kunnen komen via een terugkoopmechanisme (zoals degene die Call of Duty: Warzone zo verslavend maakt).

De trailer is kort en krachtig, zoals zoveel van de marketing van Battlefield 2042 is geweest, dus we zullen moeten wachten tot de lancering om erin te duiken en het zelf te proberen.

