Battlefield 2042-preview: Georganiseerde chaos

(Pocket-lint) - We hebben hier lang op gewacht - Battlefield 2042 heeft een langzame reis naar de lancering achter de rug, vol vertragingen, hetzij erkend of achter de schermen, maar de open bèta is eindelijk hier, waardoor onnoemelijke duizenden spelers op de kaart kunnen komen Orbital om te proeven zijn geneugten.

Na veel verkenning en meer dan één goede overwinning, hebben we onze gedachten verzameld over hoe de volgende grote Battlefield-game eruit zal zien, slechts een paar weken verwijderd van de definitieve lanceringsdatum.

Orbital is een enorme kaart, volgens de normen van de meeste games, met verschillende gebieden, maar echt gefocust rond één verdomd grote raket - die ofwel zal lanceren of gewelddadig zal exploderen, afhankelijk van hoeveel schade elke server vol spelers besluit erin te pompen.

Het is echt een prachtige omgeving, vol groen en industriële buitenposten, en de dynamische weersystemen waar EA en Dice lawaai over maken, versterken dat gevoel van plaats echt. We hebben wedstrijden gehad waarbij de lucht bijna de hele duur blauw was met stralende zonneschijn, terwijl andere wedstrijden bedekt waren met wolken en regen.

Om de zoveel tijd komt er een echte storm opzetten, die een dynamische en onvoorspelbare tornado met zich meebrengt die, gezien hoe nieuw het spel is, de neiging heeft om de aandacht van de hele server te trekken. Het zal voertuigen en spelers ronddraaien, ze halverwege de kaart gooien en een wazige spray naar enorme delen van het land brengen.

Dit alles zorgt voor een indrukwekkende variabiliteit, waarbij wedstrijden mooi van elkaar verschillen, zelfs met slechts één kaart om te verkennen. De enorme omvang van het speelveld wordt ondertussen duidelijk getemperd door de prevalentie van voertuigen.

Wanneer je maar wilt, kun je een buggy of andere lege ritten inschakelen om je bestemming te bereiken, hoewel je in de buurt misschien liever een robothond inzet voor wat vuursteun. Bovendien keert de oude Battlefield-traditie van gelukkige timing om je een jet, helikopter of tank te pakken terug.

Elk van deze voelt leuk aan om te besturen, stevig of breekbaar, afhankelijk van het voertuig, en luchtbedieningen zijn zoals altijd even wennen. In de handen van een ervaren piloot is verwoesting echter heel goed mogelijk.

Dat brengt ons mooi op de hoogte van hoe BF2042 eigenlijk voelt om te spelen, in dit stadium (op een build waarvan Dice duidelijk is dat deze minstens een paar maanden oud is). Aan de ene kant voelt veel vertrouwd, met voertuigen om uit te kiezen en een breed scala aan actieradius om tegen te vechten.

Toch voelt alles een beetje nieuw aan in vergelijking met Battlefield V of de laatste moderne inzending, Battlefield 4. Ten eerste zijn de klassen verdwenen en vervangen door specialisten met unieke vaardigheden zoals torentjes of een genezend spuitpistool.

Deze zijn leuk om te spelen, vooral de grijphaak van Mackay, maar met slechts vier om uit te kiezen in deze test, viel het ons op hoe vaak onze tegenstanders er hetzelfde uitzagen als wij. Een grotere selectie en skins kunnen hierbij helpen, maar we missen het onderscheid tussen de twee teams dat oudere Battlefields altijd hadden een beetje.

Andere innovaties voelen echter geweldig aan. Het direct verwisselen van de hulpstukken van je wapen voelt briljant en echt nuttig, hoewel we hopen dat er bij de lancering meer hulpstukken zullen zijn om uit te kiezen. Hiermee kun je meer dan één speelstijl in één leven veel capabeler spelen.

Spelersbewegingen zijn ook merkbaar sneller dan in eerdere games, dichter bij Warzone in hoe zippy het is, en dat maakt het veel gemakkelijker om te horden en te kleden dan in oudere Dice-games, wat we graag kunnen melden.

Het pistoolgevoel is ook solide, hoewel merkbaar niet te hoge terugslag. Er zijn niet tientallen wapens om te testen, maar we hadden plezier met de meeste reeksen, hoewel SMGs een beetje ondermaats aanvoelden. Snipen heeft hectares drop, maar dat is passend gezien hoe krachtig het kan zijn.

Dit is echter een bèta, dus problemen zijn onvermijdelijk en we ondervonden wijdverbreide vertraging tijdens onze sessies. Of dit verklaart waarom de registratie van treffers dubieus was en het ping-systeem slechts een deel van de tijd leek te werken, weten we niet zeker, maar ze voelen aan als het soort problemen dat bij de lancering opgelost zou moeten zijn.

We willen niet te ver ingaan op het onkruid over een bètaversie die al verouderd is, maar deze test kwam precies waar we hem verwachtten. Er zijn delen waar Dice zo veel is veranderd dat we nostalgisch voelen voor de oude manieren (we kijken naar jou, gemakkelijk verkrijgbare munitiekratten).

Desondanks verzamelden we in slechts een paar wedstrijden een litanie van die Battlefield-momenten die gewoon zingen in vergelijking met Call of Duty en andere shooters.

Helikopterpiloten dwingen om uit te werpen met hittezoekers en ze vervolgens neerschieten voordat ze zich met een parachute in veiligheid brengen. Basisspringen weg van een gevecht dat we niet kunnen winnen, alleen om onszelf in een ander gevecht te bevinden op de basis van een enorm gebouw. Een beetje verkeerd springen op onze quad en per ongeluk de perfecte kurkentrekker vastspijkeren om veilig te landen.

Het is er allemaal, en als we nog meer maps en modi hebben om te verkennen, zijn we ervan overtuigd dat Battlefield 2042 meer te bieden heeft. Het wordt echter interessant om te zien hoe soepel het uit de vallen kan komen.

