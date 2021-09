EA kondigt beta-timings aan voor Battlefield 2042

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA bevestigt de details van een week of zo van constante lekken en heeft de timing aangekondigd voor een grote bètatest voorafgaand aan de lancering van Battlefield 2042.

Van 6 oktober tot 9 oktober krijgen spelers over de hele wereld de kans om het spel in te duiken en het uit te proberen, allemaal ten dienste van de ontwikkelaars om dingen aan te passen en in evenwicht te brengen.

Het is de eerste echte communicatie die we hebben gehad sinds de game werd uitgesteld tot november, en het zal de eerste keer zijn dat spelers het in handen kunnen krijgen sinds een veel beperktere alfatest eerder deze zomer.

Hopelijk hadden de dingen sindsdien behoorlijk moeten gebeuren, zowel grafisch als in termen van vloeibaarheid en balans. We hoeven natuurlijk niet te lang te wachten om erachter te komen.

Het aankondigingsbericht hierboven bevat ook een goede hoeveelheid gameplay die we nog niet eerder hebben gezien, dus het loopt allemaal goed op. Met de bèta kunnen spelers slechts die ene kaart, Orbital, ervaren, hoewel wanneer kaarten zo groot zijn als die van BF2042, dat nauwelijks ongeneeslijk is.

Het zal ook de klassieke spelmodus zijn - Conquest en een beperkte cast van slechts vier operators, om de zaken opnieuw vast te houden voor Dice en EA. De eerste twee dagen van de bèta zijn vroege toegang, voordat alle anderen meedoen aan de tweede helft.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 28 september 2021

Je kunt meer te weten komen over hoe je je kunt kwalificeren voor de bèta op de officiële site , maar het is vrij eenvoudig: pre-order de game of neem een actief EA Play-abonnement om mee te doen. Dat geeft je toegang op welk platform je maar wilt .