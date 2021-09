Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042, het langverwachte deel uit 2021 van de enorm populaire FPS-franchise, wordt nu uitgebracht op 19 november in plaats van op 22 oktober zoals oorspronkelijk gepland.

Het nieuws komt rechtstreeks van het officiële Battlefield Twitter-account en noemt de "onvoorziene uitdagingen voor onze ontwikkelingsteams" als de belangrijkste factor die het uitstel veroorzaakt.

Een update van het Battlefield-team pic.twitter.com/K53VNM2tTz — Slagveld (@Battlefield) 15 september 2021

Voor het geval je het niet weet, BF2042 vindt plaats in het titeljaar te midden van een groot wereldwijd conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland. geluk dit jaar, want het nieuwste Battlefield zal de campagne voor één speler helemaal schrappen ten gunste van een all-hands-on multiplayer-ervaring.

De game biedt online gevechten met maximaal 128 spelers op de nieuwste generatie consoles en pc, samen met de meest "vernietigbare" omgeving die ooit in een Battlefield-game is gemaakt. Spelers van Xbox One en PS4 kunnen samen spelen, terwijl spelers op Xbox Series X/S, PS5 en pc allemaal dezelfde server kunnen delen.

