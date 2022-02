Battlefield Mobile: spelmodi en alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Battlefield Mobile werd voor het eerst genoemd door DICE in april 2021 en in augustus 2021 verscheen de game op Google Play, terwijl in sommige regio's in februari 2022 bètatests plaatsvinden.

Er is niet veel gezegd over de game, maar we hebben alle beschikbare informatie doorgespit om je alle details te geven die je nodig hebt voor de aanstaande titel.

Battlefield Mobile wordt in 2022 gelanceerd. Dat was de datum die door DICE werd geschetst toen de game voor het eerst werd aangekondigd en vervolgens werd bevestigd toen de play-tests werden aangekondigd.

Er is beperkte toegang tot de game vóór de lancering, te beginnen met beperkte gametests in Indonesië en de Filippijnen. Ook zal er de mogelijkheid zijn om je vooraf in te schrijven voor het spel, maar die optie is er nog niet.

Battlefield Mobile wordt een gratis te spelen game. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er zijn een reeks in-app-aankopen. EA Mobile heeft bevestigd dat dit cosmetische items zijn in plaats van te betalen om te winnen.

Wat je precies kunt kopen, is nog niet bevestigd, maar we verwachten dat het karakter- en wapenskins zijn in een Battle Pass-systeem zoals Call of Duty Mobile .

In de Google Play-details staat ook "bevat advertenties", hoewel we niet weten of dit waar of juist is voor de definitieve release van de game.

Battlefield Mobile is bevestigd voor zowel Android als iPhone/iOS. Dit is een op maat gemaakte mobiele game, dus er is geen crossover met pc- of consoleversies van de game.

De play-tests hebben bevestigd dat Android 7 of hoger vereist is, hoewel dit mogelijk niet het geval is voor de definitieve versie van de game.

Aangezien er momenteel geen afspeeltests zijn gepland voor iOS, is er geen informatie over welke versie van iOS je nodig hebt.

Battlefield Mobile wordt een EA Mobile-game, maar wordt ontwikkeld door Industrial Toys, de mobiele ontwikkelstudio van EA. Er is een samenwerking tussen het bestaande Battlefield Team en DICE en anderen.

Tot nu toe is Conquest bevestigd. Conquest is het klassieke Battlefield-multiplayerspel gebaseerd op territoriumdominantie.

De gameplay-configuratie zal waarschijnlijk meer bekendheid krijgen naarmate we de lancering naderen. We verwachten een aantal verschillende spelmodi - met vermelding van multiplayer en doelstelling opgenomen in de details op de Google Play-lijst.

We krijgen de indruk dat er nieuwe spelmodi zullen zijn die specifiek zijn voor mobiel spelen, evenals bekende opties die te vinden zijn in bestaande versies van het spel.

De Google Play-lijst spreekt ook over karakterklassen, waaronder aanval, ondersteuning, medic en recon, die bepalen hoe het spel wordt gespeeld.

Er is bevestigd dat de Grand Bazaar-map in Battlefield Mobile zal zijn.

Verder zijn er in de Google Play-lijst verwijzingen naar meerdere kaarten, met de tekst "kaarten en modi die zowel nieuw als bekend zijn voor ervaren spelers", dus we verwachten dat er inhoud is die uniek is voor Battlefield Mobile, evenals geporteerd van bestaande versies van het spel.

Er zal veel worden aangepast, waarbij de Google Play-lijst "de beste aanpassing tot nu toe" zegt, dus we verwachten een heleboel skins.

Een van de schermen biedt enkele wapendetails — F2000, P226, Frag, SMAW worden allemaal vermeld in de uitrusting van een personage — en het lijkt erop dat personages meerdere uitrustingen zullen hebben, volgens Call of Duty Mobile.

Interessanter is dat het erop lijkt dat Battlefield Mobile een volledige reeks voertuigen zal hebben om te gebruiken — er wordt gesproken over vechten over land, zee en in de lucht, terwijl tanks een aantal keren worden genoemd, die in de afbeeldingen verschijnen, evenals ATV's.

Een van de dingen waar Battlefield oorspronkelijk om bekend stond, was de vernietiging van het milieu. De Google Play-lijst verwijst naar "je vijanden begraven onder het puin van een gebouw", wat suggereert dat de speelgebieden meer vernietigbaar zullen zijn dan vele andere.

"Vernietig het slagveld met grootschalige vernietiging van het milieu" suggereert dat dit een belangrijk kenmerk van het spel gaat worden.

Geschreven door Chris Hall.