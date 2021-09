Battlefield Mobile verschijnt op Google Play, maar je kunt het nog niet hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Battlefield Mobile - de aanstaande titel die de actie van de Battlefield-serie naar je mobiel zal brengen - is verschenen op Google Play , waardoor Android-gamers in een staat van opwinding raken.

De app is op 18 augustus toegevoegd aan Google Play, maar is nog maar net ontdekt. Tegelijkertijd heeft EA bevestigd dat binnenkort play-tests van start gaan, in eerste instantie beperkt tot Indonesië en de Filippijnen.

Battlefield Mobile werd voor het eerst aangekondigd in april 2021 en wordt naar verwachting in 2022 gelanceerd. De speeltests zullen alleen op Android plaatsvinden, klein beginnen maar langzaam uitbreiden naarmate de tests vorderen.

Voor ons wordt de game momenteel vermeld als "niet beschikbaar", maar EA heeft bevestigd dat voordat de game wordt gelanceerd, je je interesse vooraf kunt registreren, zodat je wordt gewaarschuwd wanneer deze beschikbaar komt.

Momenteel is er weinig bekend over wat Battlefield Mobile te bieden heeft, maar gezien het succes van Call of Duty Mobile is het logisch dat de franchise nieuwe wegen inslaat.

Deze game is geen port, het is een compleet nieuwe game, gebouwd voor mobiel en alleen voor mobiel, met een bevestigde release voor zowel Android als iOS.

De vermelding op Google Play toont enkele beelden, terwijl een deel van het spel wordt beschreven. Een van de interessante dingen die genoemd worden, is dat je kunt strijden op land, zee en in de lucht; er zal een breed scala aan wapens en gadgets zijn, evenals voertuigen.

Battlefield Mobile is gratis om te spelen, maar bevat in-app-aankopen, die volgens EA alleen cosmetisch zijn - dus het klinkt in die zin vergelijkbaar met PUBG Mobile en CoD Mobile.

We vermoeden dat er nog veel meer inhoud zal worden gedeeld zodra de speeltests beginnen, terwijl we ons voorbereiden op de lancering in 2022.