Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de doorbraaksuccessen van het Xbox 360- en PlayStation 3-tijdperk van gaming, de Dead Space-franchise, is terug - een remake van de eerste game is onderweg.

De game werd onthuld op EA Play Live in juli 2021 en we weten er al een paar belangrijke feiten over, dus lees verder om alles te weten te komen wat je moet weten.

De trailer hierboven is degene die EA en ontwikkelaar Motive lieten zien tijdens EA Play Live, en hoewel het weinig details bevat, kun je zien dat het een redelijk goed idee geeft van hoe de voltooide game zal aanvoelen - het is griezelig!

Het eindigt echter helemaal niet met een release-venster, dus we zijn nog steeds niet wijzer over wanneer de game daadwerkelijk uitkomt. We kunnen ons voorstellen dat eind 2022 het vroegst zou zijn dat je het kunt verwachten, maar wees niet verbaasd als het uiteindelijk zelfs iets langer duurt.

Hoewel we geen releasedatum hebben, is een zeer interessant detail dat in de details van die trailer wordt bevestigd, over de platforms waar Dead Space naartoe gaat.

Dit is een next-gen-ervaring, mensen! Het is gepland voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S en de pc - dat is alles. Als je nog steeds op de PS4 of Xbox One zit, heb je pech, hoewel er nog genoeg tijd is om te upgraden voordat het uitkomt.

Hoewel de nieuwe Dead Space technisch gezien vanaf de grond opnieuw wordt opgebouwd, kunnen we ervan uitgaan dat het verhaal van de game erg op het origineel zal lijken.

Dat betekent dat we opnieuw de rol van Isaac Clarke op ons zullen nemen, een 23e-eeuwse ingenieur die is gestuurd om het gestrande ruimteschip Ishimura te helpen repareren. Bij aankomst wordt al snel duidelijk dat er iets heel erg mis is op het schip, met afschuwelijke necromorfen die de controle over het schip overnemen en door de gangen en baaien zwerven.

We zullen niet meer verklappen voor het geval mensen het originele spel niet hebben gespeeld, maar het volstaat te zeggen dat het behoorlijk duister wordt aangezien Isaac zijn mijnbouwgereedschap moet gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen verschillende afschuwelijke lotsbestemmingen.

De gameplay is waar het heel interessant wordt voor deze remake. We weten dat EA Motive de game van de grond af aan opbouwt - het is een totale remake, geen remaster of port, dus ze beginnen helemaal opnieuw.

Dat betekent dat hoewel de belangrijkste elementen van de gameplay van Dead Space vermoedelijk hetzelfde zullen blijven, er ruimte is voor veel verandering. De game wordt volledig opnieuw gemaakt in de Frostbite-engine, zoals de meeste grote titels van EA nu zijn.

In een groot interview met IGN hebben de ontwikkelaars verduidelijkt hoe de next-gen-only game ook van invloed zal zijn op de game. Om te beginnen zal 3D-audio het geluid nog schrijnender en angstaanjagender maken, met precieze echos en gekletter die spelers zenuwachtig maken.

De game maakt ook gebruik van de supersnelle SSDs van de nieuwere consoles om ervoor te zorgen dat er in Dead Space geen laadschermen zijn, zodat je het hele ding zonder onderbrekingen kunt spelen als je het uithoudingsvermogen hebt.

Ze hebben ook kort de kerngevechten van het spel besproken, waarbij spelers de Necromorphs voorzichtig uit elkaar halen die naar hen wankelen met behulp van snijplotters en lasers. Het klinkt alsof dit een beetje wordt herhaald, om het bloederiger en zelfs meer modulair te maken, dus het is misschien niet zon eenvoudige taak als in het origineel.

We kunnen ook hele nieuwe sequenties krijgen, met de zwaartekrachtsloze elementen die Dead Space 2 zo speciaal maakten, mogelijk ook meer uitgezonden in deze remake.

Vanuit een puur technisch oogpunt zal de game er natuurlijk gewoon veel, veel indrukwekkender uitzien dan het origineel, met verlichting en volumetrische effecten die nooit mogelijk zouden zijn geweest toen het voor het eerst werd uitgebracht.