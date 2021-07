Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA heeft aangekondigd dat het vier Spotlight-evenementen zal organiseren voorafgaand aan het EA Play Live- evenement op 22 juli.

De vier afzonderlijke evenementen, die in juli plaatsvinden in de aanloop naar het hoofdevenement, zullen tijd besteden aan de populairste titels en franchises van het bedrijf.

De reeks panelen begint op 8 juli, met de focus volledig op Battlefield 2042 , Apex Legends en, in het algemeen, de toekomst van first-person shooters. EA zegt dat de discussie mensen van zowel DICE als Respawn Entertainment zal hebben, en zich zal concentreren op de Battlefield 2042- onthulling van E3 en wat te verwachten van beide titels op EA Play Live.

De schijnwerpers zullen dan als het ware verschuiven naar indiegames en ontwikkelaars voor het volgende evenement op 13 juli. EA belooft een "spirituele en brede discussie" tijdens de showcase, met Josef Fares van Hazelight ( It Takes Two and A Way Out ), Olov Redmalm van Zoink ( Lost in Random ), Mel Philips en Abubarker Salim van Silver Rain, en Guha Bala van Velan ( Knockout City ) zijn helemaal klaar om deel te nemen.

Vanaf daar neemt EA Sports het over, met een double-header op 19 juli en 20 juli.

De eerste van de twee zal zich richten op Madden NFL 22 , kijkend naar hoe de input van fans heeft geholpen om de franchisemodus te veranderen, evenals de nieuwe scoutingmonteur die het in september hoopt te lanceren.

Interessant is dat EA voor het Spotlight-evenement van 20 juli zijn kaarten wat dichter bij zijn borst houdt.

"Kijk, hier mogen we je nog niet veel over vertellen, sorry", zegt het bedrijf in zijn blogpost .

"Maar we kunnen wel zeggen dat deze Spotlight een extreem coole nieuwe toevoeging aan een extreem populaire en langlopende EA Sports-franchise zal benadrukken."

Hoewel het onmogelijk is om te weten wat EA in petto heeft voor zijn vierde en laatste evenement, hopen FIFA 22- fans dat deze plaag een subtiele knipoog is naar de mogelijke komst van een online carrièremodus — vooral omdat dit iets is waarnaar onlangs werd verwezen in een recent ongedekte vacature.

Al met al zijn deze Spotlight-evenementen een win-winsituatie voor zowel EA als de gamer. Het biedt het bedrijf een gemakkelijke manier om meer hype rond de aankomende titels op te bouwen — en om alles in actie te houden op EA Play Live — en consumenten die alle extra details willen, kunnen ze opzoeken.

Laten we hopen dat er nog steeds een vreemde verrassing is die EA voor 22 juli in petto heeft.

Geschreven door Conor Allison.