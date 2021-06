Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - EA Play Live zal op 22 juli 2021 online worden gestreamd, waarbij FIFA 22 ongetwijfeld een van de grootste games zal zijn.

Fans zullen kokhalzen om zelfs maar een glimp van het uitje van dit jaar te zien, met enkele van de nieuwe functies die (hopelijk) worden benadrukt.

Maar dankzij verschillende lekken weten we er eigenlijk al een paar dingen over. Daarom hebben we deze handige gids over FIFA 22 samengesteld op basis van wat we tot nu toe weten.

We hebben nog geen bevestigde releasedatum gehoord — die wordt waarschijnlijk aangekondigd op EA Play Live — maar we kunnen een weloverwogen gok nemen.

De laatste vijf FIFA-games zijn eind september/begin oktober uitgebracht en altijd op een vrijdag (waarbij EA Play-leden vroegtijdig toegang krijgen tot een tijdelijke versie en degenen die een pre-order plaatsen, kunnen de volledige game ook eerder spelen).

Onze schatting is daarom dat FIFA 22 op 30 september of 8 oktober 2021 wordt uitgebracht. Beide komen overeen met de traditionele releasedatums voor de serie.

We zullen updaten wanneer EA officieel de releasedatum aankondigt.

Omdat er nog geen officiële details, schermen of trailers zijn, moeten we het doen met lekken. Er zijn echter al enkele sappige fragmenten, voornamelijk dankzij een zeer beperkte gesloten bèta die is gedistribueerd naar een handvol influencers en FIFA-getrouwen.

Het werd vervolgens ingetrokken en geannuleerd, maar niet voordat een reeks gelekte afbeeldingen en functies op het net kwamen.

FIFA-tweeter @KingLangpard slaagde erin enkele van de beste te delen.

In plaats van een veld met stippen, lijken de hittekaarten in de FIFA 22-bèta meer op echte voetbalverslaggeving.

Verwachte doelpunten (rechtstreeks uit de boeken van Opta) zijn ook in het spel aangekomen - ze maken onderscheid tussen schoten op doel en schoten die daadwerkelijk een kans hadden een doelpunt te zijn.

Nieuwe en bijgewerkte heatmaps bevinden zich in FIFA 22.



Verwachte doelen zijn nu ook als statistiek opgenomen! #LangpardLeaks #FIFA22 pic.twitter.com/sTpsiawwTz — FIFA 22 NIEUWS EN LEKKAGES (@KingLangpard) 26 juni 2021

Er zijn naar verluidt nieuwe passerende mechanica, hoewel er maar weinig voorbeelden zijn uitgelekt over wat dat inhoudt.

Er zijn extra handmatige spelerswisselbedieningen. Zoals KingLangpard zegt, kun je nu op R3 (de rechter thumbstick) drukken en de stick naar een van de drie dichtstbijzijnde spelers vegen (ze hebben een pijl die de richting aangeeft).

Dit vervangt niet het schakelen met één knop of het tikken met de rechter thumbstick, maar geeft gewoon een andere optie.

GAMEPLAY-FUNCTIES IN DE BTA.



Speler wisselen:



Als je verdedigt, kun je door op R3 te drukken kiezen tussen 3 van de dichtstbijzijnde spelers en ze hebben allemaal een pijl voor de richting waarin je R3 beweegt



Kan nog steeds R1 gebruiken of de rechter joystick gebruiken zoals gewoonlijk. — FIFA 22 NIEUWS EN LEKKAGES (@KingLangpard) 23 juni 2021

Tweede man drukken

Het lijkt erop dat EA de tweede man drukt om het in de loop van de tijd minder effectief te maken.

2e man pers:



Het is een beetje nerfed, er is een kleine groene pijl boven de speler die door de 2e man wordt ingedrukt en het raakt snel leeg (maximaal 3-4 seconden), zodra het leeg is, is de pers van de speler niet zo intens en eigenlijk niet aanwezig, trekt ook je speler uit positie. — FIFA 22 NIEUWS EN LEKKAGES (@KingLangpard) 23 juni 2021

Volgens degenen die de bèta tot nu toe hebben gespeeld, zijn oversteken en koersen te overheersend. Dat zal waarschijnlijk worden aangepast voor de release.

Er is slecht nieuws voor degenen die graag tegenstanders trollen met talloze nootmuskaatjes.

Directionele nootmuskaat is nerfed



Gelukkig of niet? #LangpardLeaks #FIFA22 — FIFA 22 NIEUWS EN LEKKAGES (@KingLangpard) 26 juni 2021

Let op, al deze gelekte functies zijn gebaseerd op een bètaversie van de match-engine. Sommige zullen enorm worden aangepast voordat ze worden uitgebracht, andere zullen het misschien niet eens in de game halen.

We zullen officiële schermen (en trailers) opnemen indien beschikbaar. Voor nu zijn hier enkele van de gelekte afbeeldingen van de gesloten bèta.

Er is nog geen officieel woord op welke platforms FIFA 22 beschikbaar zal zijn, maar gezien hoe vroeg we nog steeds in de huidige consolegeneratie zitten, zouden we zeer verbaasd zijn als het niet exact dezelfde lijst was als FIFA 21.

Dat zou betekenen dat een standaardversie FIFA 22 beschikbaar zal zijn op PS4, Xbox One, Nintendo Switch en Google Stadia. Er wordt waarschijnlijk een geavanceerde versie uitgebracht voor PS5, Xbox Series X/S en Windows (hoewel laatstgenoemde de vorige keer alleen een standaard, niet-next-gen editie kreeg).

Een ander fragment dat we hebben gehoord, is dat ex-vrouwenvoetballer van Engeland en Arsenal, nu tv-expert, Alex Scott, de eerste vrouw zal zijn die commentaar zal leveren in de geschiedenis van de serie.

Geschreven door Rik Henderson.