(Pocket-lint) - De Sims is al lang een groot onderdeel van de wereldwijde gamecultuur, ook al is het niet per se de meest voor de hand liggende games en heeft het misschien geen blitse esports-evenement erbij.

Nu gebruikt het een deel van die culturele invloed om een enorm in-game evenement te organiseren, Sims Sessions - een muziekfestival dat de erfenis van zijn beroemde onleesbare taal, Simlish, viert.

Van 29 juni tot 7 juli kunnen je Sims het festival bezoeken en optredens horen van onder meer Bebe Rexha, Glass Animals en Joy Oladokun, met hoogtepunten uit de meer dan 500 nummers die The Sims heeft samengewerkt met artiesten om te converteren naar Simlish door de jaren heen.

Er zullen ook uitgebreide mode-opties zijn die je kunt ophalen, om die festivallook voor je personages te krijgen, en zodra de show voorbij is, kunnen je Sims ook het podium op om wat eigen optredens te doen.

Het klinkt als een levendig live-evenement dat best leuk zou moeten zijn, en een geweldige manier om de culturele aantrekkingskracht van De Sims te benutten, dus zorg ervoor dat je tijdens dat venster inlogt om het te bekijken en je Sims uit te stallen in merch terwijl je nog kan.

Geschreven door Max Freeman-Mills.