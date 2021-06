Battlefield 2042-bots helpen servers te vullen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De onthulling van Battlefield 2042 rond de E3 was een van de grote hoogtepunten van de online expo, de eerste trailer en gameplay-glimpen deden enorm veel om de eetlust van de diehard fans en nieuwkomers van de serie op te wekken.

Sindsdien hebben we druppeltjes nieuwe informatie gekregen van EA en ontwikkelaar Dice, terwijl ze de game blijven bespreken voordat ze in juli een grotere showcase doen op EA Play Live . Het laatste nieuws betreft de grote servergroottes van het spel en eerdere vermeldingen van bots.

Nu, in gesprek met The Verge , heeft EA wat meer bevestigd van hoe bots zullen werken in zijn matchmaking. Het zal effectief onderbevolkte servers vullen met AI-vijanden om de zaken goed te laten stromen, maar zal dit met terughoudendheid doen, zodat het onwaarschijnlijk is dat spelers er op drukke punten tegenaan zullen lopen.

Met maximaal 128 spelers op veel van zijn servers, zou een spel met slechts een paar dozijn menselijke spelers een beetje zinloos kunnen zijn als je geen bots had om te helpen. Dit doet eigenlijk behoorlijk denken aan een andere grote Dice shooter-serie van de afgelopen jaren, de Battlefront-games, die bots gebruikten om ervoor te zorgen dat games er net zo episch uitzagen en aanvoelden als de gevechten die ze lieten zien, zouden moeten zijn.

Of de bots zo afgesteld zijn dat ze zowel nuttige teamgenoten als echte tegenstanders zijn, is natuurlijk een andere vraag die duidelijker zal worden wanneer BF2042 in oktober uitkomt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.