(Pocket-lint) - Het heeft lang op zich laten wachten, maar de volgende game in de legendarische Battlefield-franchise is eindelijk onthuld, na een onthullingsevenement dat behoorlijk adembenemende in-engine beelden liet zien.

Battlefield 2042, zoals we nu weten dat de game heet, zal de serie een enorme nieuwe schaal geven en speelt zich af in een nabije toekomstige tijdlijn die verrukkelijk zal zijn voor shooter-fans die de herstelde jaarlijkse dominantie van Call of Duty misschien beu worden.

De nieuwe game zal bij de lancering zeven enorme kaarten bevatten, verspreid over een gevarieerde reeks omgevingen, waaronder Qatari-woestijnen en de stedelijke jungle van Zuid-Korea, en lijkt voort te bouwen op de kaartveranderende gebeurtenissen van eerdere titels door middel van enorme weersystemen die de omstandigheden drastisch kunnen veranderen dynamisch.

In de setting zien we wereldwijde supermachten in oorlog - de VS en Rusland vechten het eindelijk uit na tientallen jaren van kleinere conflicten. Spelers zullen een squadron vormen in specialistische rollen die veel aanpassingen mogelijk moeten maken, en zullen spelen in lobbys van maximaal 128 spelers, een werkelijk indrukwekkend aantal.

Dat specialistische systeem lijkt de traditionele klassen van Battlefield te vervangen, hoewel je nog steeds een archetype kunt kiezen om je squadron te helpen met heroplevingen of bevoorrading. Bovendien biedt de nabije toekomst veel leuke technische opties, waaronder drones, robothonden, wingsuits en enterhaken.

Het ziet er allemaal nogal losgeslagen uit en zit vol met het soort chaotische mogelijkheden in een enorme arena waarin Battlefield zich altijd heeft gespecialiseerd, en we zouden onze eerste gameplay zeer binnenkort moeten zien, met een verdere onthulling gepland voor 13 juni.

Geschreven door Max Freeman-Mills.